Maltempo Piemonte | vento fino a martedì | Gennaio chiude senza freddo

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle montagne - allerta valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : rischio marcato valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...

Maltempo : forti raffiche di vento sul Piemonte - fino a 200 km/h in montagna : A causa di un intenso flusso di correnti fredde in quota, forti raffiche di vento, da 40 a 200 km/h, stanno spazzando il Piemonte. Arpa Piemonte ha registrato in pianura venti con velocità comprese tra 40-50 km/h, con raffiche di 70 km/h, in pianura e nelle vallate; e di 120-150 km/h sulle zone di cresta in montagna, con punte fino a quasi 200 km/h. Il pericolo valanghe è marcato (livello 3 su 5). L'articolo Maltempo: forti raffiche di vento sul ...

Maltempo Piemonte : bufera di neve in atto - chiuso tratto della SS21 “della Maddalena” : Anas rende noto che sulla SS21 ”della Maddalena” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 51,000 e il 59,700, fra Argentera e il confine di Stato, in provincia di Cuneo, a causa di una bufera di neve. Sul posto il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. L'articolo Maltempo Piemonte: bufera di neve in atto, chiuso tratto della SS21 “della Maddalena” ...

Maltempo Piemonte - torna la neve sulle Alpi : da 1.000 metri in su : Dopo le abbondantissime nevicate di una settimana fa, altre sia pure molto piu’ lievi, sono previste dalla serata di oggi fino a mercoledi’ sulle Alpi Piemontesi, in particolare sui settori occidentali e settentrionale, mentre sulle zone appenniniche e sulla parte orientale della regione sono attesi piovaschi. La quota delle neve a partire dagli 800 metri oggi, da 1.000 in su nei giorni successivi. Le nuvole si allontaneranno ...

Maltempo - Piemonte : chiusa precauzionalmente per neve la Ss659 : Anas in una nota comunica che la strada statale SS659 ìdi Valle Antigorio e Valformazzaì è chiusa al transito in via precauzionale, in entrambe le direzioni di marcia, tra il km 36,200, località Canza, e il km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, a partire da oggi e fino a cessate esigenze, nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 16 di ogni giorno. Non sono presenti percorsi alternativi. La chiusura precauzionale è stata decisa ad ...

Maltempo Piemonte : i carabinieri sorvolano il Torinese per monitorare le valanghe : Gli esperti ed i previsori valanghe del Gruppo carabinieri forestale di Torino, supportati dal nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, hanno sorvolato tutta l’area interessata dalle forti nevicate del 7 ed 8 gennaio: il volo è stato finalizzato ad implementare i rilievi già effettuati da terra direttamente sul manto nevoso, e quindi aumentare la quantità di dati con osservazioni dirette sulle masse nevose in quota e sulla loro eventuale ...

Maltempo - inizio 2018 da record in Piemonte : venti a 200 km/h sul Gran Paradiso - 2 metri di neve a Sestriere - caldo record a Torino e 464mm di pioggia in 4 giorni sulle Alpi : Dal vento a 200km/h sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la ...

Maltempo Piemonte : danni alle aziende agricole astigiane : danni alle aziende agricole astigiane nei giorni scorsi a causa del Maltempo: è quanto emerge dalle prime verifiche di Confagricoltura provinciale. L’ondata di Maltempo con grandine ha danneggiato alberi e rami, provocato colate di fango da campi e vigneti, e scoperchiato i tetti di alcune cascine sui dorsali delle colline. Le maggiori criticità, sebbene non gravi, sono state registrate nella Valle Versa e nella Valle Bormida. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : anziani isolati a causa della neve - soccorsi dai carabinieri : A causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, due anziani coniugi sono rimasti isolati nella loro abitazione in una borgata dell’Alta Val Chisone, in Piemonte: il 71enne e la 66enne sono stati raggiunti e soccorsi dai carabinieri che hanno portato loro viveri, medicinali e legna per riscaldarsi. Settanta centimetri di neve avevano reso impercorribile la strada e la mancanza di energia elettrica aveva reso impossibili anche i ...

Maltempo Piemonte : il rischio valanghe resta forte : È quasi tornata alla normalità la viabilità provinciale dopo le piogge e le nevicate dei giorni scorsi: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Riaperta ieri sera la strada provinciale 23 del Sestriere nel tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata, che ha messo fine all’isolamento di Borgata, è in corso la riapertura del tratto della provinciale 23 da Sestriere Borgata a Pragelato Plan chiusa per il pericolo di slavine nella ...

Maltempo Piemonte : Macugnaga non è più isolata - riaperta la strada : Non è più isolata Macugnaga, in provincia di Verbania: è stata infatti riaperta la strada che sale alla stazione turistica della valle Anzasca, chiusa ieri per pericolo valanghe. Nella notte alcune slavine si sono staccate dalla montagna senza causare danni. L'articolo Maltempo Piemonte: Macugnaga non è più isolata, riaperta la strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : la Protezione Civile chiude la sala operativa : Dopo l’ondata di Maltempo con forti piogge e neve, in Piemonte “non sussistono ulteriori situazioni di criticita’“: lo spiega la Protezione Civile, annunciando la chiusura della sala operativa e delle attività di presidio effettuate l’8 e il 9 gennaio. La Citta’ Metropolitana di Torino rende noto che la Sp del Sestriere e’ stata “completamente ripulita” da Cesana a Borgata. L'articolo ...

Tregua Maltempo sul Piemonte - ma restano case isolate e scuole chiuse : È Tregua maltempo sul Piemonte, dopo i gravi disagi causati dalle abbondanti nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con ...