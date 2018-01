: M5s, il comizio di Roberta Lombardi imbarazza i presenti: “Ce lo stanno leccando anche a… - TutteLeNotizie : M5s, il comizio di Roberta Lombardi imbarazza i presenti: “Ce lo stanno leccando anche a… - Cascavel47 : M5s, il comizio di Roberta Lombardi imbarazza i presenti: “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano,… - Marcellinosuper : RT @democratica_web: La candidata #M5S alla presidenza del #Lazio, Roberta #Lombardi, sta facendo campagna elettorale pescando nel linguagg… - silviabest77 : M5s, il comizio di Roberta Lombardi imbarazza i presenti: “Ce lo stanno leccando anche a noi… prima ce lo leccano,… - calcialoro3 : RT @fattoquotidiano: “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce lo stanno leccando anche a noi in questi… https… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) “..Il cui unico pregio e leccare il culo al politico di turno…”, “e ce loa noi in questi giorni…”, “prima ce lo leccano e 5 minuti dopo che siamo usciti ci fanno il comunicato contro”. Parentesi non esattamente signorile perdurante unieri sera a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Nel descrivere l’atteggiamento, a suo dire falso e incoerente di alcuni “burocrati” della sanità romana, la candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio si è lasciata andare in un turpiloquio allusivo che ha in parte spiazzato i– sul palcoAlessandro Di Battista – che non si aspettavano questo linguaggio dalla parlamentare romana. Qualcuno si è scandalizzato, altri ci hanno riso su,la stessaa un certo punto sembra accorgersi dello ...