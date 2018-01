LUCIANO SPALLETTI | INTER La sfida con la Roma da ex | l' ultimo ad alzare un trofeo coi

LUCIANO SPALLETTI - Inter / Ecco come può giocare Rafinha : "Ha tante qualità..." : Luciano Spalletti e Inter Roma, le parole alla vigilia dell'allenatore nerazzurro: non sarà decisiva. Saluterò Totti, acquisti ok, Cancelo non si muove e Nainggolan...(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:41:00 GMT)

Rafinha all'Inter / Calciomercato news : LUCIANO SPALLETTI commenta l'arrivo del centrocampista : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:27:00 GMT)

LUCIANO SPALLETTI - Inter-Roma : 'Abbraccerò Francesco Totti' : Riprende il campionato, per l'Inter ricomincia dalla Roma , battuta all'andata. E nella conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti premette: 'I ragazzi sono tornati con la testa giusta e si sono ...

Ramires all’Inter?/ Calciomercato news : l'ex Chelsea è davvero quello che serve a LUCIANO Spalletti? : Ramires all’Inter? Calciomercato news: l’agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:28:00 GMT)

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Inter - LUCIANO SPALLETTI : 'Non abbiamo 30-40 milioni per comprare Pastore o Mkitaryan' : 'Chi prendiamo? Mkhitaryan ? Pastore ? Ci vogliono 30-40 milioni per prenderli e mi hanno detto che non si possono spendere'. Lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti tornando sul tema ...

Inter - la conferenza stampa di LUCIANO SPALLETTI LIVE : L'allenatore nerazzurro presenta la sfida del Franchi in conferenza stampa, seguila LIVE su sport.sky.it. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

LUCIANO SPALLETTI SI RACCONTA/ "Qui all'Inter Sabatini e Ausilio come Bruce Springsteen e Bono Vox" : LUCIANO SPALLETTI si RACCONTA, Inter news: il tecnico di Certaldo ha parlato ai microfoni di Premium Sport riempiendo di elogi i dirigenti Sabatini e Ausilio, accostati a Springsteen e Bono.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:10:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - le parole di LUCIANO SPALLETTI sul mercato di gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:58:00 GMT)

Serie A - Sassuolo-Inter : la conferenza stampa di LUCIANO SPALLETTI LIVE : L'Inter va a caccia di risposte dopo la prima sconfitta della stagione, arrivata nell'ultima giornata in casa contro l'Udinese. I nerazzurri chiamati a rifarsi sabato alle 15.00 al Mapei Stadium di ...

Ultime Inter - due bocciature in vista per LUCIANO SPALLETTI : ora che succede? : L'Inter alla fine ha dovuto conoscere il sapore della sconfitta. Il ko contro l'Udinese rappresenta la prima vera battuta d'arresto del sodalizio nerazzurro che nemmeno in contropiede aveva mai avuto un passo falso. Prima o poi doveva avvenire, ma la grandezza di un top club sta nel rialzarsi subito e nel fare tesoro di quanto non ha funzionato. Il fatto che la sconfitta Interna sia arrivato nell'unica settimana in cui si è avuto da giocare una ...

Juventus-Inter - sorpasso o fuga? Allegri rinuncia a Dybala per provare a spezzare le certezze di LUCIANO Spalletti : Pretattica o vere sorprese da una parte, solide certezze dall’altra. Juventus-Inter torna a essere il Derby d’Italia per davvero: non solo tradizione, ma partita dal peso specifico importante per la classifica. Ed ecco rispuntare punzecchiature e tensione. Allegri gioca a nascondino, Spalletti fa capire di non temere l’appuntamento ma senza spavalderia. Perché al San Paolo, appena 8 giorni fa, nella vittoria contro il Napoli i ...