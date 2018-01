LUCIA MASCINO Video | Sono timorosa | ma sul palcoscenico non so fermare le

Movie Mag - LUCIA MASCINO : “Mi piacciono i personaggi che vivono la difficoltà” : “Scelgo di interpretare i personaggi che da spettatrice mi provocano affetto, e cioè quelli che vivono una difficoltà all’interno di se stessi”. Lucia Mascino – interprete del film Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, presentato in questi giorni al Festival di Torino – è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il 29 ...

Movie Mag - LUCIA MASCINO : “Mi piacciono i personaggi che vivono la difficoltà” : “Scelgo di interpretare i personaggi che da spettatrice mi provocano affetto, e cioè quelli che vivono una difficoltà all’interno di se stessi”. Lucia Mascino – interprete del film Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, presentato in questi giorni al Festival di Torino – è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il 29 ...

LUCIA MASCINO - la ragazza con la pistola 'Scegliere la propria identità è politica' : Vent'anni di teatro, una ventina di titoli cinematografici (Andò, Piccioni, De Maria, Mazzacurati), ma è il piccolo schermo ad aver fatto conoscere al grande pubblico Lucia Mascino: è stata la "mamma ...

LUCIA MASCINO - la ragazza con la pistola 'Scegliere la propria identità è politica' - Cinema - Spettacoli : Vent'anni di teatro, una ventina di titoli Cinematografici (Andò, Piccioni, De Maria, Mazzacurati), ma è il piccolo schermo ad aver fatto conoscere al grande pubblico Lucia Mascino: è stata la 'mamma ...