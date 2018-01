Luca Capuano : "Vi racconto la malattia di mia moglie" : Luca Capuano, l'attore della fiction Mediaset 'Le Tre rose di Eva' si racconta in una lunga intervista a Verissimo nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. L'attore ha parlato della ...

Luca Capuano : «La battaglia della nostra famiglia contro il male di Carlotta» : Luca Capuano, volto famoso della televisione per Le tre rose di Eva e Centovetrine, ospite a Verissimo torna sulla malattia che ha colpito sua moglie, l’attrice Carlotta Lo Greco, 38 anni anche lei attrice in Centovetrine, e di come ne hanno parlato ai due figli Matteo, 9, e Leonardo, 5. «Era il due gennaio di due anni fa», dice a Silvia Toffanin, «e Carlotta era andata in ospedale per un controllo. A un certo punto, ero a fare la spesa ...

Carlotta Lo Greco/ Moglie di Luca Capuano : il grande aiuto dei figli e la rinascita (Verissimo) : L’attrice italiana Carlotta Lo Greco ha parlato del linfonoma che l’ha colpita lo scorso anno costringendola ad un duro ciclo di chemioterapia e radioterapie. La sua carriera.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:08:00 GMT)

Luca Capuano : "Vi racconto la malattia di mia moglie" : Luca Capuano, l'attore della fiction Mediaset 'Le Tre rose di Eva' si racconta in una lunga intervista a Verissimo nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. L'attore ha parlato della ...

Video di Luca Capuano a Verissimo con Carlotta Lo Greco : dal tumore della moglie a Le Tre Rose di Eva : Il Video di Luca Capuano a Verissimo è sicuramente uno dei più intensi e più visti sul sito della trasmissione. L'attore che noi tutto conosciamo soprattutto per i suoi ruoli a Centovetrine e ne Le Tre Rose di Eva, oggi è in studio da Silvia Toffanin per raccontare qualcosa che riguarda soprattutto la sua vita privata. Silvia Toffanin racconta che il 2 gennaio dello scorso anno, poco più di un anno fa, la loro vita è cambiata: "Ero al ...

Verissimo - Luca Capuano e Carlotta Lo Greco : “La nostra battaglia contro il tumore” : Ospite del pomeriggio di Canale 5 a Verissimo, l’attore Luca Capuano. Volto amato del piccolo schermo, noto al grande pubblico per aver preso parte alla soap Centovetrine e alla fiction Le tre rose di Eva, l’attore è tornato a parlare della malattia che ha colpito la moglie Carlotta Lo Greco, anche lei attrice, nel 2017. A inizio anno, infatti, alla donna fu diagnosticato un linfoma. Carlotta, che in Centovetrine presta il volto a ...

CARLOTTA LO GRECO/ Moglie di Luca Capuano : "Il tumore? La paura era di lasciar soli i miei figli" (Verissimo) : L’attrice italiana CARLOTTA Lo GRECO ha parlato del linfonoma che l’ha colpita lo scorso anno costringendola ad un duro ciclo di chemioterapia e radioterapie. La sua carriera.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:39:00 GMT)

Luca CAPUANO/ "Mia moglie Carlotta Lo Greco ha vissuto mesi di dolore ma non ha mai mollato!" (Verissimo) : L’attore LUCA CAPUANO nel mese di marzo sarà protagonista di sette puntate della nuova fiction di Rai 1 assieme alla Carrà e Vittoria Puccini. Il dramma della moglie Carlotta Lo Greco.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 04:58:00 GMT)

Luca Capuano racconta il dramma della moglie : Luca Capuano l’ attore di “Centovetrine” e “Le tre rose di Eva”, dalle pagine del Corriere.it che riporta “Grazia”, racconta il dramma della moglie Carlotta Lo Greco, anche lei attrice, 38enne e madre di due bimbi. «Un anno fa a mia moglie è stato diagnosticato un linfoma. Ma non ha mai mollato». «Mia moglie ha attraversato mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la ...

L’attore Luca Capuano : «Mia moglie devastata dal tumore» foto|Cos’è il linfoma : le cure : L’interprete di «Le tre rose di Eva» e «Centovetrine» racconta: «Un anno fa a mia moglie è stato diagnosticato un linfoma. Ma non ha mai mollato». E lei, Carlotta Lo Greco, spiega: «Non volevo che i miei figli crescessero senza la madre»

CARLOTTA LO GRECO/ Luca Capuano - il dramma della moglie : i ringraziamenti dell'attore ai fan : CARLOTTA Lo GRECO, moglie di Luca Capuano: torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Carlotta Lo Greco/ Luca Capuano - il dramma della moglie e la bellezza della parola "salute" : Carlotta Lo Greco, moglie di Luca Capuano: torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Il dramma di Luca Capuano - La moglie - il linfoma e la chemioterapia : 'avevo paura che i miei figli rimanessero senza madre' : Luca Capuano ed il suo dramma, l'attore de 'Le tre Rose di Eva' racconta l'odissea della moglie: dalla scoperta del linfoma alla chemioterapia Luca Capuano si confessa in un'intervista in cui racconta ...

"Il tumore di mia moglie e la chemioterapia" - il dramma di Luca Capuano : Mi sono trovato in un mondo sconosciuto e buio, fatto di termini oscuri e di un dolore che non avevo mai provato. Che roba è il cancro? Come si fa a reggere la paura di perdere la propria moglie? ...