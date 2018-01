LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA | sorpresone Dressen! Batte Feuz e

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Feuz davanti a tutti! Fill quinto - Paris settimo - Innerhofer cade : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

Diretta / Discesa Kitzbuhel streaming video e tv : Feuz al comando! Risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : Diretta Discesa Kitzbuhel streaming video e tv: orario, Risultato live della gara più attesa della stagione di Coppa del Mondo di sci sulla mitica Streif (oggi 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:07:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Reichelt in testa - cade Innerhofer. Che battaglia sulla Streiff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

DIRETTA / Discesa Kitzbuhel streaming video e tv : in pista sulla Streif! Risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Discesa Kitzbuhel streaming video e tv: orario, Risultato live della gara più attesa della stagione di Coppa del Mondo di sci sulla mitica Streif (oggi 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:12:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Vonn dominante! Goggia uscita di scena! Schnarf nona la migliore azzurra : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Vonn dominante! Johanna Schnarf quarta - Goggia - pericolosa uscita di scena : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

Discesa libera Cortina/ Streaming video e diretta tv - risultato LIVE. I numeri (Coppa del Mondo sci donne) : diretta Discesa femminile Cortina Streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda Discesa di Coppa del Mondo di sci sulle Tofane, Goggia sempre attesa (20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:34:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : tutti vogliono la Streif! Dominik Paris e Peter Fill tra i pretendenti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino fa le prove generali delle Olimpiadi nella sprint in tecnica classica : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, domani è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa che assegnerà le medaglie in Corea del Sud. Sarà l’ultima volta che si disputerà questa gara prima della rassegna a cinque cerchi. nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben cinque azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per il bis - che duello con Lindsey Vonn! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Olimpia delle Tofane, Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%. Il risultato finale ha sorriso all’azzurra che cosi ha ottenuto ...

Discesa Kitzbuhel/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : diretta Discesa Kitzbuhel Streaming video e tv: orario, risultato live della gara più attesa della stagione di Coppa del Mondo di sci sulla mitica Streif (oggi 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 01:21:00 GMT)

Discesa libera Cortina/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci donne - oggi) : diretta Discesa femminile Cortina Streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda Discesa di Coppa del Mondo di sci sulle Tofane, Goggia sempre attesa (20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Svindal vince davanti a Jansrud! Peter Fill settimo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Svindal vede la vittoria davanti a Jansrud! Italiani attardati : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...