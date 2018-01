LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di sabato 20 gennaio | tabellone maschile

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di sabato 20 gennaio : tabellone femminile. Big match Kerber-Sharapova - in campo la n.1 Halep : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [1] S. Halep ROU vs L. Davis USA [18] A. Barty AUS vs N. Osaka JPN Sessione serale – ore 9.00 italiane [21] A. Kerber GER vs M. Sharapova RUS Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna A. Bogdan ROU vs. [17] M. Keys USA [29] L. Safarova CZE vs [6] Ka. Pliskova CZE Sessione ...

LIVE Australian Open 2018 - venerdì 19 gennaio in DIRETTA : Seppi agli ottavi! Avanti Kyrgios e Wozniacki - eliminata Ostapenko! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Australian Open a Melbourne (Australia). Quest’oggi andrà in scena il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Il programma degli incontri di oggi (venerdì 19 gennaio) Il programma degli italiani in gara oggi ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di venerdì 19 gennaio : tabellone femminile. Svitolina agli ottavi di finale - continua la favola Allertova. Fuori Ostapenko : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane KUMKHUM, Luksika (THA) vs MARTIC, Petra (CRO) 1-2 (6-3 3-6 7-5) KOSTYUK, Marta (UKR) vs Svitolina, Elina (UKR) [4] 0-2 (6-2 6-2) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane BERTENS, Kiki (NED) [30] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2] Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di venerdì 19 gennaio : tabellone maschile. Seppi eroico - vola agli ottavi! Dimitrov batte Rublev - Nadal sul velluto. Avanti Kyrgios e Cilic : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 19 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane Dimitrov, Grigor (BUL) [3] vs Rublev, Andrey (RUS) [30] 3-1 (6-3 4-6 6-4 6-4) Alle 19.00 locali – 09.00 italiane Kyrgios, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15] 3-1 (7-6 4-6 7-6 7-6) Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs ...