“L’isola dei famosi 2018” | alleata e nemica | ostile e accogliente Ecco tutte le novità

(Di sabato 20 gennaio 2018) Lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione dedei”. Al timone del programma, per il quarto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Inviato d’eccezione, Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore napoletano avrà il compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. Protagonisti di questo viaggio alla scoperta degli istinti più veri e di una gara di sopravvivenza sull’Isola saranno Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick. In studio, un’esperta dell’Isola, Mara Venier, opinionista frizzante e spregiudicata e Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo Gf Vip, moderato e attento ...