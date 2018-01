Lindsey Vonn è ancora regina di Cortina

DIRETTA / Discesa Cortina : vittoria di Lindsey Vonn! Streaming video e tv - risultato (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Discesa femminile Cortina Streaming video e tv, risultato: vince Lindsey Vonn. Seconda Discesa di Coppa del Mondo di sci sulle Tofane (20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : Lindsey Vonn si riprende lo scettro! Johanna Schnarf nona - cade Sofia Goggia : Lo scettro dell’Olimpia delle Tofane è tornato nelle mani di Lindsey Vonn. L’americana ha trionfato nella Discesa di Cortina, la seconda dopo quella disputata ieri, centrando il successo numero 12 sulla pista italiana, il 6° in Discesa. Un tracciato che la campionessa statunitense sembra conoscere alla perfezione, capace di interpretarlo in una maniera oscura per tutte le altre. A differenza di ieri, oggi non c’è stata la ...

Sofia Goggia va in cerca della doppietta sulle nevi italiane. Una prova con alcune sbavature quella della bergamasca ma con il coltello tra i denti, rischiando e spingendo sempre al 100%.

Cortina - Sofia Goggia vince la discesa Battute Lindsey Vonn e Lara Gut : Dopo il successo a Bad Kleinkirchheim la bergamasca si divora l'Olympia delle Tofane ottenendo il quarto centro in carriera in Coppa del mondo, il secondo stagioale. Sofia ha sciato divinamente sul ...

Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l'americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall'agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia

Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l'americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall'agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : è ancora Lindsey Vonn la più veloce in prova. Tina Weirather seconda - Sofia Goggia quarta : Lindsey Vonn è stata anche oggi la più veloce sulla Olympia delle Tofane di CorTina. L’americana ha chiuso con il miglior tempo anche la seconda prova cronometrata di Discesa, su una pista sulla quale ha vinto per ben 11 volte in carriera (5 in Discesa, 6 in superG). Vonn ha fatto ancora meglio di ieri, abbassando il tempo di oltre un secondo, fino all’1’36″87 di oggi, confermandosi favorita assoluta del weekend, che ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Alle Olimpiadi dimostrerò chi sono. Battere Stenmark un sogno”. Su Shiffrin - Goggia - Trump e i figli… : Lindsey Vonn si sta allenando in Italia ed è pronto per tornare in gara dopo un periodo di assenza. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, dove punterà a vincere almeno un oro tra discesa libera e SuperG, la fuoriclasse statunitense ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E parte proprio dalla rassegna a cinque cerchi: “Quattro anni fa ero infortunata: PyeongChang sarà un rientro atteso. Ho lavorato ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “È stato bello potersi allenare con l’Italia. Tornerò sicuramente!” : Lindsey Vonn ha iniziato il 2018 in Italia, allenandosi insieme alla squadra di velocità italiana sulla pista “La VolatA”, sul Passo San Pellegrino. “È la prima volta che mi alleno sulla La VolatA, una pista completa e impegnativa, anche se oggi ho fatto solo pochi giri“, ha dichiarato l’americana, parole riportata da La Gazzetta dello Sport. “Ringrazio il team Italia per l’ospitalità nel tracciato. È ...

E Lindsey Vonn si allena con la nazionale maschile itailana : Non è la sfida in gara con i rivali uomini che dice da tempo di voler fare, ma Lindsey Vonn, fino al 7 gennaio, è in pista con gli uomini. La star dello sci alpino femminile si allena in questi giorni al passo San Pellegrino con gli azzurri Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill e Werner Heel, la squadra della velocità. Non è nemmeno una novità visto che la Vonn si allena regolarmente con gli uomini da alcuni anni. La novità è che lo ...

Sci : Lindsey Vonn al Passo S.Pellegrino : (ANSA) - TRENTO, 3 GEN - Mentre gli azzurri Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill e Werner Heel hanno iniziato stamattina gli allenamenti al Passo San Pellegriuno, in Trentino, da domani e ...

Sci alpino - Lindsey Vonn torna in pista! Allenamenti al San Pellegrino con l’Italia maschile di Paris e Fill : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino non sta riservando molto spazio alle discipline veloci per quanto riguarda le ragazze che così devono mantenersi in forma attraverso gli Allenamenti. Tra loro anche la grande stella Lindsey Vonn che, nonostante i problemi fisici, ha deciso di rimettersi prontamente in pista per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La statunitense sarà in azione sul Passo San ...

Sci : Lindsey Vonn al Passo S.Pellegrino : ... fra le altre Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Verena Stuffer, che resteranno in Val di Fassa fino al 7 gennaio per preparare i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. Tutte le ...