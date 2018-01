Liliana Segre senatrice a vita | la sua nomina è una buona notizia Ma non illudiamoci

Chi è Liliana Segre - nominata senatrice a vita : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Liliana Segre , 87 anni, senatrice a vita per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale“. Quella di Segre è la prima nomina di Mattarella da quando è in carica. La vita di Liliana # Segre testimonianza di libertà. Da senatrice ci indicherà il valore della memoria. Una decisione preziosa a 80 anni dalle leggi razziali — Paolo Gentiloni ...

Liliana Segre senatrice a vita L'ex ragazza scampata al lager : Invece non è cosi: nel 1990 comincia ad arpionare quei ricordi lancinanti, trasformandoli in schegge di cronaca. Una missione contro ogni forma di razzismo che ora diventa ufficialmente patrimonio di ...

Liliana Segre : 'Io - cacciata da scuola a 8 anni. La memoria contro l'indifferenza' : Liliana Segre ha la risata cristallina di una ragazza. 'Mi chiamano senatrice, ma lo sono da così poco tempo che non me ne rendo conto'. E adesso? 'Non posso darmi altra importanza che quella di ...