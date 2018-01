Ligue 1 | Ranieri ko | il Bordeaux espugna Nantes

Ligue 1 : Neymar ne fa 4 - il Psg vince 8-0! Ranieri - rigore-beffa al 96' : 1-1 : Un Psg senza pietà liquida la pratica Digione (travolto 8-0 con) e mantiene a debita distanza (-11) il Lione, da stasera secondo solitario in classifica dopo il successo per 2-0 sul campo del Guingamp ...

Ligue 1 - Lione vola secondo. Ranieri beffato : 1-1 a Tolosa : ROMA - Turno infrasettimanale in Ligue 1 . Alla 21esima giornata il cammino del Psg verso la vittoria finale si fa sempre più in discesa grazie al passo falso del Monaco (2-2 in casa contro il Nizza ...

Ligue 1 - Ranieri fa il colpo dell'ex : 1-0 al Monaco. Balotelli gol - il Nizza respira : Era una gara particolare per Claudio Ranieri . Ma il tecnico italiano non si è fatto prendere da sentimentalismi contro il Monaco che nel 2012 portò dalla Ligue 2 alla zona Champions. E così il suo ...

Ligue 1 : Ranieri crolla - il Rennes batte 2-1 il Nantes : Una doppietta di Khazri stende il Nantes , in 10 dal 57': non basta il momentaneo pareggio dal dischetto di Sala

Ligue 1, Ranieri risponde a Domenech: "Quando parla di calcio non lo ascolto" Ligue 1, Ranieri risponde A Domenech – Claudio Ranieri, allenatore del Nantes, e Raymond Domenech, ex ct della Nazionale francese, si scambiano piccate dichiarazioni. Era già successo qualche mese quando fa Domenech, anche capo del ...