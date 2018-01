Ligue 1 | Caen-Marsiglia 0-2 | sorride Rudi Garcia

Video gol : PSG-Caen 3-1 | Highlights Ligue 1 : .Decima vittoria su altrettante partite casalinghe per il PSG che questa sera ha inserito il Caen nella lista delle sue "vittime" stagionali al Parco dei Principi. Il risultato è stato sbloccato al 21esimo minuto dall'ex napoletano Edinson Cavani, autore di uno spettacolare colpo di tacco su un traversone basso di Mbappé; un gol alla maniera di Hernan Crespo e Roberto Bettega. Al 57esimo Mbappé ha trovato la rete del raddoppio calciando di ...

