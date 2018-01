Lezioni all' aperto | i benefici a lungo termine

Toh - il governo gonfia gli stipendi agli statali alla vigilia delle eLezioni : Il 'regalino' arriverà a quattro giorni dalle elezioni per i circa 250mila dipendenti delle amministrazioni centrali, cioè ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali. Ieri il Consiglio dei ministri ha, ...

Da 'W la Fisica' al 'Sacro Romano Impero' : i simboli dei partiti sconosciuti (e bizzarri) che si presentano alle eLezioni : È lunga la fila per entrare al Viminale e consegnare i simboli per le prossime elezioni del 4 marzo. I contrassegni, uno a uno, dopo aver svolto le procedure vengono affissi sulla bacheca del ...

Da "W la Fisica" al "Sacro Romano Impero" : i simboli dei partiti sconosciuti (e bizzarri) che si presentano alle eLezioni : È lunga la fila per entrare al Viminale e consegnare i simboli per le prossime elezioni del 4 marzo. I contrassegni, uno a uno, dopo aver svolto le procedure vengono affissi sulla bacheca del ministero dell'Interno. Il primo è stato quello 'Maie - Movimento associativo italiani all'estero', a seguire 'Unital - Unione tricolore America latina' e 'Sacro Romano impero cattolico'. Già consegnati i simboli del Movimento 5Stelle, ...

ELezioni 2018 - un disabile italiano vive in emergenza. All’esercito dei candidati interessa? : La lettura dei dati che l’Istat ha pubblicato poco tempo fa riguardanti la spesa per il welfare dei Comuni per i servizi sociali offre la opportunità di fare qualche considerazione che potrebbe rivelarsi utile allo stuolo di candidati alle prossime Elezioni politiche. Innanzitutto partiamo dai numeri con l’invito, per chi avrà la cortesia di leggerli , di immaginare che dietro le cifre ci sono le persone e più precisamente i disabili con i loro ...

ELezioni - Boccia : Pd alla ricerca identità perduta - spero la trovi : Roma, 19 gen. (askanews) 'Il Pd è alla ricerca dell'indentità perduta, speriamo che la trovi'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di 'Un Giorno da Pecora' in onda su ...

ELezioni - Boccia : Pd alla ricerca identità perduta - spero la trovi : Roma, 19 gen. (askanews) - "Il Pd è alla ricerca dell'indentità perduta, speriamo che la trovi". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ospite di "Un Giorno da Pecora" in onda su ...

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ ELezioni 2018 : “siamo puri - niente alleanze”. Berlusconi - “grillini incapaci” : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

'Alle eLezioni la sfida è tra costruttori e demolitori' : Lo dice il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervistato dal quotidiano La Stampa . La flat tax? A chi chiede flessibilità Padoan ricorda che

Pier Carlo Padoan : "Alle eLezioni sfida tra costruttori e demolitori" : "In campo vedo tre posizioni. Quella dei demolitori, che vogliono abolire quanto fatto in questi anni senza alcuna proposta. Poi c'è la bacchetta magica, agitata da chi promette di fare sparire in un colpo solo problemi accumulati in vent'anni. E poi ci siamo noi, che in quattro anni abbiamo trainato il paese fuori dalle secche delle crisi. Abbiamo tracciato una strada per il futuro. La partita è costruttori contro demolitori". Lo ...

Studio Kalimero presenta il corso intensivo per i candidati alle eLezioni : ... ai componenti dello staff operativo e a tutti coloro che hanno interesse per avvicinarsi a un mondo complesso e affascinante come quello della comunicazione politica. Per ulteriori informazioni: www.

ELezioni politiche - la Corte costituzionale chiamata a decidere sul voto all'estero : la decisione prima del voto : Il consigliere regionale del Veneto Antonio Guadagnini ha tutte le intenzioni di far saltare la data del voto fissata per il prossimo 4 marzo. Da circa due anni il consigliere ha imbracciato una ...

ELezioni - Lorenzin : serve un forte sostegno alle famiglie : Roma, 18 gen. (askanews) - "Il calo demografico italiano inciderà sulla sostenibilità del sistema previdenziale, sanitario e di welfare ma anche su occupazione e sviluppo sociale e culturale. serve ...

L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime eLezioni : L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata con la Lega Nord alle prossime elezioni. Bongiorno, diventata famosa per aver difeso l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel lungo processo per associazione a delinquere in cui fu prescritto per parte delle accuse e The post L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

Mutui alle soglie delle eLezioni - confronto tra tassi italiani ed europei : (Teleborsa) - I tassi dei Mutui in Italia continuano a calare e, oggi, nessuno in Europa fa meglio per il variabile. Senza dubbio merito della pax economica che, da un po' di tempo e anche grazie alle ...