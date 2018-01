«Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini | il più grande furto della storia»

Parità di genere sul lavoro - Onu : “Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini. È il più grande furto della storia” : È il “più grande furto della storia”. Parola dell’Onu, che giudica così la differenza salariale di genere. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, “nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini”, senza distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. “Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini”, ha detto la consigliera ...

Perché le donne guadagnano meno? Il gender pay gap in Italia : È uno degli obiettivi dichiarati dell’Unione Europea: colmare il divario retributivo di genere tra uomini e donne. Perché non c’è Paese al mondo nel quale sia stata raggiunta la parità salariale, un divario che, purtroppo, resiste al tempo, riducendosi molto più lentamente di tutte le altre disparità tra uomini e donne (in lavoro, istruzione, presenza nelle istituzioni e nei posti di potere). Eppure conviene agire in fretta per colmare il ...