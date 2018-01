Lavoro | Onu | Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini

Lavoro - rapporto dell'Onu : 'Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini' : Le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini : 'è il più grande furto della storia'. A puntare l'indice contro la disparità di genere in tema di retribuzioni è l'Onu in un rapporto sul ...

Parità di genere sul Lavoro - Onu : “Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini. È il più grande furto della storia” : È il “più grande furto della storia”. Parola dell’Onu, che giudica così la differenza salariale di genere. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, “nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini”, senza distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. “Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini”, ha detto la consigliera ...

Grasso : stop bonus e Lavoro sottopagato : 14.28 Il leader di Liberi e Uguali Grasso lancia il programma del suo partito, in un'intervista sul Corriere dell'Umbria. "Nel 2018 addio ai bonus e interventi sul mercato del lavoro per cerare opportunità, mettere fine alla precarietà e al lavoro sottopagato.Risorse pubbliche, invece,dirottate su un programma di messa in sicurezza del territorio". Per colpa della crisi sono cresciute le disuguaglianze,dice Grasso, secondo il quale "per ...

Mura - restauro in gara come miglior Lavoro art bonus : Fino a sabato (6 gennaio) sarà possibile votare per sostenere il restauro conservativo delle Mura di Lucca, candidato fra i migliori interventi realizzati anche grazie al sostegno dell'art bonus tra ...