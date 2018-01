Latitante arrestato dentro un edificio abbandonato

Latitante romeno arrestato a Fernetti : Sette mesi e ventisei giorni di reclusione per due furti aggravati commessi in Puglia. È il cumulo di pene che deve scontare il 30enne cittadino romeno , M.C. le iniziali, arrestato l'altra sera a ...

Formia - Latitante arrestato dai carabinieri dopo una sparatoria : Formia (askanews) - Rocambolesca operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli che, nella serata di venerdì 12 gennaio 2018 hanno ...

Carabinieri Ragusa - arrestato rumeno Latitante in Inghilterra : Un rumeno latitante è stato catturato in Inghilterra . L'uomo era fuggito dai domiciliari dove era stato sottoposto dai Carabinieri di Ragusa .

Bari - si fingeva turista ma era ricercato per sequestro di persona : arrestato Latitante tedesco : Sul 51enne pendebva un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Ausburg. E' stato trovato con la moglie in un appartamento in ristrutturazione nel...