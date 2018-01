: +++ L'affare dell'anno va in porto: i dettagli dello scambio Sanchez-Mkhitaryan - CalcioWeb : +++ L'affare dell'anno va in porto: i dettagli dello scambio Sanchez-Mkhitaryan - sykesallgdr : @annicegdrs Ti propongo l'affare dell'anno. - awakenunafraid : Non so perché ma quest'anno con i saldi ho la pressure di cercare sempre nei vari siti dei vestiti a poco prezzo per fare l'affare dell'anno - bakshihrundi1 : @luckiestloser @enrico100 Bonucci Super Top, ne hanno parlato tutti i giornalai d'Europa indicandolo come l'affare dell'anno - michelegodot : RT @enzolampard: Spuntano le cifre dell’affare Verdi al Napoli, il giocatore firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 1,8M l’anno, ormai ci… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 gennaio 2018), affare fatto. Il tanto chiacchieratotra Manchester United ed Arsenal va inal termine di una trattativa davvero estenuante tra le parti. L’Arsenal di Wenger aveva come unico scopo quello di non perdere a costo zero il cileno ed ha ottenuto in cambio un ottimo calciatore come. Mourinho dal canto suo si è accaparrato uno dei calciatori più forti dell’intera Premier League senza sborsare praticamente nulla, unoalla pari con l’armeno per avere Alexis. Un vero e proprio affare che paradossalmente riesce ad essere fruttuoso per entrambe le parti. Adesso si attende l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve, loè fatto. L'articolo L’affare dell’anno va in: isembra essere il primo su CalcioWeb.