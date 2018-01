La Sagra del mandorlo in fiore nella Valle dei Templi di Agrigento - Date 2018

Rieti : Casaprota celebra il suo prelibato olio con la Sagra della bruschetta : Degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate. Con un unico, grande protagonista: l’olio extravergine di oliva di altissima qualità, dal sapore intenso e aromatico, già apprezzato dagli antichi Romani. A Casaprota, grazioso borgo in provincia di Rieti, è tutto pronto per la “festa più festa dell’anno”: va bene la dieta dopo i bagordi del Natale, ma come resistere al richiamo della Sagra della bruschetta? ...

Gigione - il Sagrautore delle Twin Peaks d'Italia : Se qualcuno si aspetta un banale, quanto inevitabile, elogio del trash potrebbe rimanere sorpreso. 'Essere Gigione', docufilm di Valerio Vestoso sull'Elvis delle sagre strapaesane già al centro di ...

MOTORI SULLA STRADA DEL SagraNTINO : PERUGIA Scorrono SULLA STRADA del SAGRANTINO i mesi del calendario 2018 dell'Automobile club (Ac) Perugia presentato venerdì 29 dicembre nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori del capoluogo ...

Palagiano (Taranto) - Chiude la Sagra del mandarino con la consegna del mandarino d'oro : Abbiamo voluto offrire una due giorni di convegni, laboratori didattici, stand e spettacoli e la piazza di Palagiano è tornata a gremirsi come non si vedeva da anni. Penso ai Terraross e al ...

Svolta la prima Sagra della solidarietà : Nell'antica e centrale piazza del Popolo, di fronte alla monumentale basilica della Santa Maria Assunta, dalle prime ore del pomeriggio si svolti spettacoli circensi e attività di animazione con ...

Morta Patrizia CaSagrande - paladina dei diritti delle donne : aveva 66 anni : Morta Patrizia Casagrande, paladina dei diritti delle donne: aveva 66 anni Si è spenta questa notte l’ex presidente della Provincia di Ancona. Era malata da tempo. Nel 2009 era stata eletta presidente dell’Upi Marche. Nella sua lunga attività politica si è sempre battuta per i diritti delle donne.Continua a leggere Si è spenta questa notte […] L'articolo Morta Patrizia Casagrande, paladina dei diritti delle donne: aveva 66 anni ...

Poirot : La Sagra del delitto/ Le curiosità sul film con David Suchet (oggi - 9 dicembre 2017) : Poirot: La sagra del delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: David Suchet e Sinead Cusack, alla regia Tom Vaughan. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 12:48:00 GMT)

'Sagra dell'olivo di Canino - una vetrina che racconta passione' : L'amministrazione comunale attenta alle tematiche del settore olivicolo e di quello agroalimentare, traino dell'economia del paese, ringrazia tutti coloro che direttamente o indirettamente, con il ...

Sagra dell'arancia rossa Centuripe - torna a febbraio 2018 : Non mancheranno gli eventi, spettacoli teatrali e musicali, animazione itinerante, convegni, balli folkloristici e show cooking programmati dal Don Padre Puglisi, l'istituto alberghiero di Centuripe. ...

LA Sagra del CINGHIALE DI SUVERETO ENTRA NEL VIVO : SUVERETO (LI) Una domenica ricca di eventi. Protagonisti i piatti di carne di CINGHIALE ma anche altri prodotti tipici del territorio e poi musica e spettacoli, libri e sport. Domenica 3 di…

Sagra del Cinghiale al Suvereto : Non mancheranno per tutta la giornata bancarelle e mercatini artigianali, spettacoli nel centro storico con la "Magicaboola brass Band" e "The Circus Gang" in Piazza D'Annunzio e la musica di Lorenzo ...

La Sagra della Pettola a Rutigliano - Date 2017 : La due giorni si preannuncia frizzante, densa di appuntamenti, spettacoli musicali , divertimenti e visite guiDate su e giù per il vetusto borgo ricco di favolose attrattive. Informazioni, Date e ...

Monteleone Sabino in festa con la Sagra della Bruschetta : Ricchissimo sarà anche il programma degli intrattenimenti, con spettacoli folkloristici e musicali dal vivo, visite guidate e i negozi aperti fino a tarda notte. In provincia di Ancona per la festa ...