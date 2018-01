: La differenza di salario tra donne e uomini “è il più grande furto della storia” - maletaIt : La differenza di salario tra donne e uomini “è il più grande furto della storia” - Sar2017conRenzi : RT @MatteoRichetti: Tolgono i vaccini, l’euro e la riforma che ha creato più lavoro degli ultimi dieci anni. Noi introduciamo il salario mi… - OpenDemocrats : RT @MatteoRichetti: Tolgono i vaccini, l’euro e la riforma che ha creato più lavoro degli ultimi dieci anni. Noi introduciamo il salario mi… - babi_lolita : RT @MatteoRichetti: Tolgono i vaccini, l’euro e la riforma che ha creato più lavoro degli ultimi dieci anni. Noi introduciamo il salario mi… - robertoberti76 : RT @MatteoRichetti: Tolgono i vaccini, l’euro e la riforma che ha creato più lavoro degli ultimi dieci anni. Noi introduciamo il salario mi… -

Leggi la notizia su newsgo

(Di sabato 20 gennaio 2018) Laditra“è il piùAnuradha Seth, consigliera economica dell’Undp, lancia l’allarme, ricordando che le lavoratrici guadagnano in media il 23% in meno rispetto ai colleghi. Ovunque e in qualsiasi settore. Anuradha Seth, consigliera economica dell’Undp, lancia l’allarme, ricordando che le lavoratrici guadagnano … L'articolo Laditra“è il piùsembra essere il primo su NewsGo.