Kostner bronzo a Europei di pattinaggio

Europei pattinaggio - bronzo per Kostner : 20.50 Undicesimo podio europeo per Carolina Kostner che, ai campionati di pattinaggio di figura di Mosca è medaglia di bronzo. La bolzanina conserva la posizione ottenuta nel corto nonostante una caduta e un altro errore nel libero.Oro alla 15enne Alina Zagitova (esordiente agli Europei) con 238,24 davanti all' altra russa Evgenia Medvedeva con 232,86. Punteggio di Carolina 204,25. Confermate, quindi, le posizioni del corto di giovedì.Quarta ...

Pattinaggio artistico - CAROLINA Kostner INFINITA! Bronzo agli Europei con caduta - Zagitova batte Medvedeva : Il sigillo della Campionessa, il timbro della stella indiscussa, il regalo di una Musa Danzante che sale sul podio degli Europei di Pattinaggio artistico per l’undicesima volta in carriera. Non è la gara che tutti ci aspettavamo, non è la perfezione assoluta, non è il solito incanto magistrale ma CAROLINA KOSTNER riesce comunque a fare la differenza con la sua classe innata e si mette al collo una preziosissima medaglia di Bronzo. Abbiamo ...