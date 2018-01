Kabul - commando armato attacca l'hotel degli stranieri : «Ci sono vittime - 15 tra morti e feriti». Ucciso un terrorista : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Kabul - commando armato attacca l'hotel degli stranieri : «Ci sono vittime». Ucciso un terrorista : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Afghanistan - commando armato attacca l'hotel degli stranieri a Kabul : «Ci sono 15 morti» : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Kabul - commando armato attacca l'hotel degli stranieri : «Ci sono vittime» : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Afghanistan - commando armato attacca l'hotel degli stranieri a Kabul : «Ci sono 15 morti» : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Afghanistan - commando armato attacca l'hotel degli stranieri a Kabul : Almeno quattro uomini armati hanno attacca to l'Intercontinental, l'hotel degli stranieri di Kabul . Lo scrive la Bbc online precisando che gli assalitori hanno sparato contro gli ospiti...

Kabul - commando Isisi irrompe in studi tv : «Uccise 20 persone» - dipendenti in fuga : Un commando di almeno tre uomini armati ha attaccato oggi l'edificio che ospita gli studi della Tv Shamshad a Kabul . L'attacco è stato rivendicato dall'Isis su Twitter, tramite la...

Kabul - commando attacca studi televisivi : 10.22 Un commando armato - almeno tre uominiha attaccato a Kabul gli studi della tv Shamsad. Morta la guardia all'ingresso, colpita dal commando che poi ha continuato a sparare e a lanciare granate per farsi strada nell'edificio. La sicurezza della tv ha reagito all' attacco e dopo qualche tempo ha bloccato gli assalitori. La tv ha ripreso le sue trasmissioni.