Kabul | attacco a hotel Intercontinental Media | 15 tra morti e feriti

Il numero dei morti nell’attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul - in Afghanistan - è salito a 22 : Il ministro della Salute afghano ha detto che il numero delle persone uccise nell’attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul (Afghanistan), compiuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, è salito a 22. L’Intercontinental Hotel, il più grande albergo della capitale afghana, era stato attaccato The post Il numero dei morti nell’attacco all’Intercontinental Hotel di Kabul, in Afghanistan, è salito a 22 appeared first on Il Post.