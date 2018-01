Juve | incontro con il Cagliari per Han e Barella Il Sassuolo aspetta Lemos

Calciomercato - incontro Juventus-Bologna per Orsolini : TORINO - Giornata di incontri per Paratici che ha ascoltato con attenzione Bigon e le idee del Bologna attorno a Riccardo Orsolini . Il giocatore, attualmente in prestito all'Atalanta, piace ...

Domani incontro di tifosi della Juventus al centro di Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Juventini in festa a Roma. Molti tifosi della 'Vecchia Signora' si incontrano Domani dalle ore 15 alle 18, al Mercato Nomentano di via Alessandria. In programma c'è 'Eventibus'...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari per Barella : possibile una sinergia : Pausa invernale utile per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato e della lotta scudetto contro il Napoli, la Juventus è al lavoro in questi giorni per provare a trovare i profili ...

Juventus - incontro con la Sampdoria : spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro : Juventus, incontro con la Sampdoria: spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, incontro CON LA Sampdoria- La Juventus ha messo gli occhi su Torreira. Il piccolo centrocampista della Sampdoria ha stregato Allegri e la dirigenza bianconera. Senso della posizione, polmoni, tecnica individuale e geometrie da top ...

Juventus attivissima : incontro con la Sampdoria - si parla di Torreira - i dettagli : La Juventus interessata a Torreira, è questa la notizia che nelle ultime ore sta scuotendo il mercato in Serie A. La Sampdoria ha avuto un contatto con i vertici bianconeri in quel di Milano, documentato da diverse foto che ritraggono oggi Paratici all’Hotel Gallia proprio in terra milanese. Durante l’incontro come detto si è parlato di Lucas Torreira, centrocampista doriano che interessa a diverse big. La Sampdoria vuole ...