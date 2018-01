Isola | Stefano De Martino e la prima foto in elicottero dall' Honduras | boom di like

STEFANO DE MARTINO / L'inviato dell'Isola dei famosi 2018 è sbarcato in Honduras : ecco il primo pensiero : STEFANO De MARTINO è ufficialmente arrivato in Honduras dove lunedì inizierà la sua nuova avventura come inviato all'Isola dei famosi 2018. Ma la nostalgia si fa sentire...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Chiamata speciale per Stefano De Martino prima della partenza per l'Isola Video : E' tutto pronto per la nuova edizione dell'#Isola dei Famosi che avviera' il suo gioco durante la messa in onda della prima puntata del reality prevista questo lunedì, in data 22 gennaio 2018. Le condizioni meteorologiche in Honduras sono migliorate dall'ultima bufera, che ha scatenato ansia e preoccupazione sul web e tra i concorrenti in partenza, e si mantengono stabili: ce lo ha fatto sapere #Stefano De Martino attraverso i suoi recenti ...

Giro d’Italia 2018 - Stefano Allocchio sul percorso : “Dobbiamo andare incontro a scalatori e cronoman. Il Finestre può Isolare i capitani” : Nel corso della presentazione delle maglie del Giro d’Italia 2018, abbiamo avuto l’occasione per strappare a Stefano Allocchio, direttore della corsa a tappe più importante del Bel Paese e non solo per Rcs Sport, un commento sulle 21 tappe che gli atleti affronteranno nell’edizione 101 della Corsa Rosa. “Le prime tappe in Sicilia sono insidiose, un corridore che vuole vincere il Giro d’Italia non è mai pronto ...

Stefano De Martino prima di partire per l'Isola : una chiamata speciale : Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l'ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. …

Stefano De Martino prima di partire per l’Isola : una chiamata speciale : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: chiamata speciale prima della partenza per l’Isola dei Famosi Stefano De Martino ha dichiarato di essere single. Quella con Gilda Ambrosio è solo una semplice e bellissima amicizia. Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l’ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. […] L'articolo Stefano De Martino prima di partire per l’Isola: una chiamata speciale ...

STEFANO DE MARTINO / L'avventura all'Isola dei famosi 2018 sta per iniziare : il ballerino è partito : STEFANO De MARTINO verso l'Isola dei famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in prima serata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:32:00 GMT)

Stefano De Martino disperato : l'annuncio choc prima dell'Isola dei famosi Video : Stefano De Martino ha lasciato l'Italia per raggiungere l'Honduras [Video], dove quest'anno prendera' parte alla nuova edizione dell'#Isola dei famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi andra' in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 22 gennaio: l'ex marito di Belen Rodriguez vestira' i panni di inviato e come da tradizione in questi giorni si è recato prima di tutti in Honduras per le riunioni in vista del gran ...

Stefano De Martino / Prima dell’Isola dei Famosi 2018 : “Belen non mi ha strappato dalle braccia di Emma” : Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in Prima serata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : prima puntata a rischio? Stefano De Martino lancia l'allarme : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: prima puntata a rischio? Ancora maltempo in Honduras, Stefano De Martino tiene tutti in allerta con e sue storie sui social.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi : 'Belen? Ci siamo fatti il regalo più bello' : MILANO - 'Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale'. Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) in data: Gen 7, 2018 at 5:05 PST In partenza per l' ...

Alessia Marcuzzi/ Isola dei Famosi 2018 con Stefano De Martino : i complimenti per l'inviato : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi al svela perchè ha scelto proprio Stefano De Martino come suo invitato! Il ballerino, invece, svela che non è la prima volta che è stato contattato...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:21:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI/ Isola dei Famosi 2018 con Stefano De Martino : prime mancanze per l'inviato : Isola dei Famosi 2018, ALESSIA MARCUZZI al svela perchè ha scelto proprio Stefano De Martino come suo invitato! Il ballerino, invece, svela che non è la prima volta che è stato contattato...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Alessia Marcuzzi/ Isola dei Famosi 2018 : "Stefano De Martino inviato? Ecco perchè l'ho scelto!" : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi al svela perchè ha scelto proprio Stefano De Martino come suo invitato! Il ballerino, invece, svela che non è la prima volta che è stato contattato...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Stefano De Martino festa a sorpresa prima di partire per l’Isola : Stefano De Martino sarà l’inviato dell’Isola dei famosi e per la prima volta dovrà lasciare i suoi affetti per tre mesi. Sta per fare la valigia per volare in Honduras, ma intanto si gode la festa a sorpresa che gli hanno organizzato in famiglia. Si emoziona quando lo festeggiano e papà lo abbraccia calorosamente. Con lui c’è anche Gilda Ambrosio, anche se Stefano dice di essere single. A “Verissimo” De Martino ha detto: “Sono ...