ISOLA DEI FAMOSI 2018 Francesco Monte si è sentito male? Ecco le ultime indiscrezioni

ISOLA DEI Famosi 2018 : Eva Henger : Eva Henger Sebbene non abbia mai partecipato come concorrente, Eva Henger non è un nome nuovo all’Isola dei Famosi. L’ex pornostar è stata, infatti, presenza praticamente fissa in studio soltanto due anni fa, quando al reality partecipò la figlia Mercedesz. Ora torna in veste di concorrente: “Parto perchè mia figlia l’ha fatto due anni e fa e per lei è stata un’esperienza indimenticabile, anche se mi spaventano la ...

Tutto pronto per l'ISOLA DEI famosi 2018? Alessia Marcuzzi : "Ecco i miei motivatori" : Il conto alla rovescia è iniziato: mancano poche ore alla partenza della quarta edizione de "L'isola dei famosi 2018". Al timone del reality show ancora una volta la spumeggiante

Parte l'ISOLA DEI famosi tra fantasmi - misteri e tanti ex a caccia di riscatto : L'appuntamento con la prima puntata è per lunedì 22 gennaio su Canale 5 in prima serata. Sulla terza edizione de l'Isola dei famosi si concentrano tutte le aspettative di Canale 5 che, nonostante il ...

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.

ALESSIA MARCUZZI da martedì 22 gennaio è alla guida de L'Isola dei Famosi. Nel salotto della Toffanin svelerà news e anticipazioni di questa nuova edizione del reality.

Filippo Nardi all'ISOLA DEI famosi : ecco com'è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello : Filippo Nardi all'Isola dei famosi: ecco com'è cambiata la sua vita dopo il GF Filippo Nardi è ricordato da tutti per la sua breve ma indimenticabile permanenza al Grande Fratello, dove nel lontano ...

Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.

Giallo ISOLA DEI Famosi : un altro incidente Video : Prima tegola per la nuova edizione del programma reality L'Isola dei Famosi 2018 [Video], i media riportano la notizia di una concorrente non arrivata ancora in Honduras perchè bloccata. Paola Di Benedetto fermata La bella Paola Di Benedetto, nota per essere stata una dei personaggi di Ciao Darwin! nel ruolo di Madre Natura, è stata infatti bloccata in aeroporto dalla polizia messicana. Il motivo? Paola Di Benedetto non aveva con sè il suo ...

Francesco Monte pronto per L'ISOLA DEI Famosi - ecco qual è la sua paura più grande : Francesco Monte pronto per L'Isola dei Famosi ma la sua paura più grande è... Ci ha marciato un po' ma ora che è ufficialmente un naufrago de L'Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte è pronto a ...

Paola di Benedetto dovrà dire addio all'Isola dei Famosi 2018? La naufraga lascia l'Italia senza passaporto o qualcuno glielo ha nascosto? Ecco il primo mistero della nuova edizione

ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.

Jonathan Kashanian da Verissimo all'ISOLA DEI Famosi : tutte le curiosità su di lui : Jonathan Kashanian da Verissimo all'Isola dei Famosi: le curiosità su di lui Ha vinto il Grande Fratello nel 2004 ed ora torna a partecipare ad un reality, stavolta molto più duro, come l'Isola: ...