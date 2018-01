Isola 2018 | Paola Di Benedetto fermata in aeroporto | complotto dei concorrenti?

Francesca Cipriani/ Crisi di panico e tentato "omicidio" del pilota : è nata una star? (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, concorrente dell’Isola dei Famosi 2018, ha avuto un attacco di panico prima di saltare dall'elicottero per raggiungere l'isola. Il web impazzisce per lei.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - nuovi concorrenti misteriosi la prossima settimana : Sono in arrivo concorrenti misteriosi all'Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni sulla puntata di stasera e sulla prossima settimana riservano tante sorprese! Stasera scopriremo come hanno iniziato questa avventura i naufraghi della nuova edizione, ma loro ancora non sanno che non saranno gli unici: sono già abbastanza, è vero, ma sono in arrivo altri due concorrenti. La prossima settimana scopriremo chi sono, anche se ci sono già dei nomi che ...

Isola dei famosi 2018 eliminato lunedì 29 gennaio : i fan di Giulia contro Rosa Perrotta : L'avvenuta inizierà lunedì sera, ma possiamo già ipotizzare chi potrebbe essere tra le prime eliminate dall'Isola dei famosi 2018: Rosa Perrotta rischia grosso, è un dato certo da mettere in conto ancor prima di sapere se riuscirà a integrarsi nel gruppo o se invece verrà nominata alla prima occasione. Un percorso che parte in salita, ma non all'interno del cast, bensì nei confronti del pubblico e indovinate per merito di chi? Tremate tremante, ...

Stefano De Martino/ Frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl "risponde" : Stefano De Martino lancia una Frecciatina a Belen Rodriguez in diretta all'Isola dei Famosi 2018? La showgirl pare stesse appunto seguendo la puntata e...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:40:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : svelato il motivo dello scontro? : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:29:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Selvaggia Lucarelli boccia tutti : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei Famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:46:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : ascolti leader nella prima puntata - il direttore di Canale 5 ringrazia il cast : L’Isola dei famosi 13 parte con ottimi ascolti ed è leader della prima serata di lunedì 22 gennaio. Ecco l’analisi-Auditel, i numeri sui social e la dichiarazione del direttore di Canale 5. Isola dei famosi 2018, ottimi ascolti nella prima puntata Esordio positivo su Canale 5 per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, che […] L'articolo Isola dei famosi 2018: ascolti leader nella prima puntata, il direttore di Canale 5 ...

Isola dei Famosi 2018 : un ‘vero e proprio attacco di noia’ : Francesca Cipriani Iniziamo dalla fine: l’orario di chiusura. La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui gli ascolti), in onda ieri su Canale 5, ha chiuso in fretta e furia all’1:31, praticamente a notte fonda. Una lunghezza imperdonabile e, ancor peggio, ingiustificata. Salvo un unico fuori programma – forse nemmeno del tutto imprevisto – legato a Francesca Cipriani, infatti, la puntata è filata tutta liscia. ...

L'Isola dei famosi 2018 - Francesca Cipriani impazzisce : paura in elicottero Video : E' iniziata la nuova edizione de L'#Isola dei famosi 13 che promette gia' tanto divertimento grazie all'esuberante cast. Tra i tre isolani il pubblico ha scelto il personal trainer Franco Terlizzi, che avra' la possibilita' di partecipare al reality insieme alle celebrita'. I primi nominati della settimana sono Marco e Eva. Vediamo subito che cosa è accaduto nella prima puntata [Video]. Francesca Cipriani va nel panico: 'Ho paura, non ce la ...

Isola del Famosi 2018 - le urla di Francesca Cipriani - la pipì di Giucas Casella - gli slip di Stefano De Martino : il trash è morto - viva il trash : Francesca urla, non vuole buttarsi dall’elicottero. Giucas fa pipì con Amaurys. Mara si fa ipnotizzare dai micro slip di Stefano e non capisce più niente. Se ci fosse un Dio del trash, e a questo punto viene facile pensare che ci sia, leggendo queste brevi descrizioni gongolerebbe. Perché lui, immanente e trascendente com’è, saprebbe perfettamente di chi stiamo parlando. E sarebbe fiero di questi protagonisti de L’Isola dei ...

Isola dei Famosi 2018 : chi è Rosa Perrotta? : Dal trono di Uomini e Donne alle spiagge dell’Honduras: scopriamo chi è la bella Rosa Perrotta naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 Rosa Perrotta è una delle naufraghe protagoniste della nuovissima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 e dall’inviato in Honduras Stefano De Martino. La bella modella dopo l’esperienza televisiva del trono di “Uomini ...

Isola dei Famosi 2018 : i primi nominati sono Marco Ferri ed Eva Henger - Monte è il "mejor" : L'ex tronista si aggiudica subito il premio del migliore. Franco Terlizzi da 'Isolano' diventa il diciottesimo naufrago ufficiale.

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : "Io e mia figlia non siamo degne?" : La Marchi si scaglia contro Nadia Rinaldi e la produzione del programma, che ha escluso lei e la figlia dal cast.