Isola 2018 | Paola Di Benedetto fermata in aeroporto | complotto dei concorrenti?

Isola dei famosi 2018 eliminato lunedì 29 gennaio : i fan di Giulia contro Rosa Perrotta : L'avvenuta inizierà lunedì sera, ma possiamo già ipotizzare chi potrebbe essere tra le prime eliminate dall'Isola dei famosi 2018: Rosa Perrotta rischia grosso, è un dato certo da mettere in conto ancor prima di sapere se riuscirà a integrarsi nel gruppo o se invece verrà nominata alla prima occasione. Un percorso che parte in salita, ma non all'interno del cast, bensì nei confronti del pubblico e indovinate per merito di chi? Tremate tremante, ...

Chi è Rosa Perrotta? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 : Chi è Rosa Perrotta? Ex tronista di Uomini e Donne e oggi concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, gli appassionati dei programmi di Maria De Filippi la conoscono già, ma per chi invece non dovesse seguire il trono Classico e invece non perde una puntata dei reality show, ci pensiamo noi: in questo speciale troverete tutto ciò che c'è da sapere su Biografia e vita privata di Rosa Perrotta. Età, lavoro, fidanzato e tante altre curiosità sulla ...

Isola dei Famosi 2018 : tutte le novità : L'Isola dei Famosi 2018 scalda i motori: è prevista per stasera la prima puntata nel primetime di Canale 5, con l'inossidabile Alessia Marcuzzi. La conduttrice in questo viaggio sarà accompagnata da molte novità, nonché alcune conferme. La prima è quella di Mara Venier, un habitué del reality show, mentre tra gli opinionisti c'è una new entry: Daniele Bossari, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip e da sempre molto amato ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte : Francesco Monte Francesco Monte va sull’Isola dei Famosi 2018 per ‘ripartire’: “Parto per stare da solo con me stesso e guardarmi dentro un po’ di più”, afferma. Dopo la burrascosa fine della relazione con Cecilia Rodriguez, l’ex tronista torna sotto i riflettori, questa volta per cercare di spiccare il volo in quella che è la sua più grande passione: fare l’attore. Isola dei Famosi 2018: chi è ...

STEFANO DE MARTINO/ La spia dell'Isola dei Famosi 2018 : nuovo tatuaggio per l'inviato : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : “Hanno preso una arrestata per possesso di droga e noi non siamo degne?” : “All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?“. A parlare così è Wanna Marchi che in un video pubblicato su Facebook prova ad accendere una polemica sull’Isola dei Famosi, al via stasera su Canale5. L’anno scorso lei e la figlia Stefania Nobile erano state escluse dal reality per via della condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. ...

Alessia Marcuzzi/ "Gli uomini impazziranno per la Atzei. Marco Ferri onn lo conoscevo" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:25:00 GMT)

ELENA MORALI/ Chi è la fidanzata di Scintilla e “rivale” di Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018) : ELENA MORALI, fidanzata del comico Scintilla, potrebbe sbarcare sull'Isola dei Famosi settimana prossima. La bionda potrebbe essere una dei due naufraghi che ruberanno le provviste ai Vip.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Francesco Monte / Primo flirt per lui? Stasera la verità con le telecamere nascoste (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:40:00 GMT)

ALESSIA MANCINI/ Video - su Instagram si allena assieme al marito (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI posta su Instagram una foto assieme al marito Flavio Montrucchio in cui si prepara per il grande appuntamento dei reality estremi: l'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - stasera prima puntata : parte l'avventura con Alessia Marcuzzi : La prima puntata dell' Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, c'è ...

VALERIO SCHIAVONE/ Chi è? Per il 40enne di Saranno Isolani resta l'ostacolo televoto (Isola dei Famosi 2018) : Chi è VALERIO SCHIAVONE? uno dei tre concorrenti non Famosi del reality di Canale 5, pronto a prendere il via nella lunga maratona mediatica. Obiettivo, dimostrare la propria forza mentale(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:16:00 GMT)

MARCO FERRI / Chi è? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel reality di Canale 5 (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI, figlio delL'ex campione dell'Inter Riccardo, è fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Nel suo curriculum, un passato a Uomini e Donne e una serie di love story con...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Deianira Marzano/ "La terribile" social influencer al televoto : sarà eliminatai? (Isola dei Famosi 2018) : Deianira Marzano, detta "la terribile", è la social influencer celebre per li suoi video sui social. Il suo ingresso all'Isola dei Famosi 2018, però, è legato a un agguerritissimo televoto(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:57:00 GMT)