Ipernova | Mr Rain | Testo | Audio | MP3

L’instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect - il nuovo album anticipato dal singolo Ipernova : L'instore tour di Mr.Rain per Butterfly Effect inizia il 26 gennaio da Verona (ore 15.00) e Brescia (ore 18.00) per chiudersi a Palermo il 4 febbraio prossimo dopo una serie di eventi firmacopie in tutta la penisola. Butterfly Effect è il titolo del nuovo progetto discografico di Mr.Rain e sarà disponibile dal 26 gennaio in tutti i negozi e in digitale con Warner Music. Il “poeta” del rap italiano vanta all'attivo già 2 dischi di Platino per ...