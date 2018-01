: Caro Sindaco Nardella, le scrivo questa lettera di presentazione per candidarmi al ruolo, investito con nomina... - eleraffa : Caro Sindaco Nardella, le scrivo questa lettera di presentazione per candidarmi al ruolo, investito con nomina... - allnews24eu : "Investito per l'assicurazione": giallo in Puglia - - eleitaliana : RT @adozioneanimali: (Caserta) AIUTO URGENTE PER GIAMAICA, LAGOTTINO INVESTITO, D lagotto romagnolo , Cane Maschio: ATTENZIONE IMMAGINI FOR… - SaralunaT : RT @adozioneanimali: (Caserta) AIUTO URGENTE PER GIAMAICA, LAGOTTINO INVESTITO, D lagotto romagnolo , Cane Maschio: ATTENZIONE IMMAGINI FOR… - borri_alvaro : @AndreaInterNews La prima punta ce l'hanno già, su cui hanno investito molto, incasseranno bei soldi per uno di 32… -

(Di sabato 20 gennaio 2018) Lo avrebbero fatto uccidere per incassare l'. Il 5 ottobre scorso Girolamo Perrone, 24 anni, due giorni dopo le nozze, vienee ucciso su una strada provinciale. Un incidente apparentemente come tanti. Ma dopo diverse indagini è emerso che dietro quell'auto c'era un piano pianificato dalla suocera per incasasare l'. "Sono certa che sia stato tutto programmato, anche il suo matrimonio. Noi della famiglia non sapevano che si sarebbe sposato, è avvenuto tutto molto in fretta", ha accusato la sorella della vittima, come riporta il Corriere. A quanto pare ad organizzare tutto sarebbero stati la suocera, il suo fratellastro e un pregiudicato. Adesso i presunti assassini sono finiti in carcere dopo le indagini degli inquirenti. Ad incassare l'doveva essere la vedova e ora la posizione della moglie è al ...