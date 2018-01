Inter-Mercato | Eder in uscita Ritorno alla Sampdoria?!

Kovacic all’Inter/ Calciomercato news : il nazionale croato può tornare - lo vuole Spalletti : Kovacic all’Inter Calciomercato news: il nazionale croato può tornare, lo vuole Spalletti. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe ripensando all’ex giocatore(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Calciomercato Inter : le novità su Sturridge - la verità su Kovacic ed il caso Joao Mario-Younes : Calciomercato Inter – L’Inter sembra davvero essere la squadra regina del Calciomercato invernale in questa stagione. La società di proprietà di Suning ha già messo a segno un colpo in difesa con l’arrivo di Lisandro Lopez e si appresta ad ufficializzare anche l’arrivo di Rafinha. Ma le mosse del duo Ausilio-Sabatini non sono certo terminate. Con l’arrivo di un centrocampista offensivo come Rafinha, si innesca una ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

Calciomercato 2018 gennaio - Rafinha è dell'Inter. Chelsea piomba su Dzeko : Milano, 19 gennaio 2018 - Non dorme mai il Calciomercato di Serie A . L' Inter , finalmente, mette la parola fine alla trattativa per Rafinha . Il brasiliano arriva in nerazzurro in prestito con ...

Cagliari - Barella : “Il mercato non mi Interessa. Inseguo Zola” : Cagliari, Barella: “Il mercato non mi interessa. Inseguo Zola” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Barella – Nicolò Barella è il pezzo pregiato del mercato del Cagliari. Tutti lo cercano, ma lui cerca di rimanere coi i piedi per terra. LE PAROLE DI Barella Queste le parole a La Gazzetta dello Sport: “Non ho mai parlato di ...

