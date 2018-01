Inter | colpo in Premier League e clamoroso ritorno a centrocampo?

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...

Calciomercato - Inter : è quasi fatta per il secondo colpo di gennaio Video : La dirigenza dell’Inter ha accontentato la principale richiesta di Spalletti con l’arrivo di Lisandro Lopez [Video], nuovo centrale difensivo, che si sta gia' allenando con la squadra. Ma il mercato nerazzurro sembra essere arrivato ad una svolta: se inizialmente la finestra invernale di Calciomercato sembrava poter regalare ben poche emozioni ai tifosi dell’Inter, a causa del no di Suning ad un aumento del budget per i nuovi acquisti su ...

Milan neo acquisto in casa - possibile colpo last minute - scambio Inter-Mancini Video : La sessione di calciomercato invernale [Video] di riparazione sta entrando in una fase molto importante. I top club lavorano alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose a disposizione degli allenatori e porre le basi per la prossima stagione. Il club più 'movimentato' è sicuramente l'#Inter di Luciano Spalletti. Dopo l'acquisto di Lisandro Lopez per completare il reparto arretrato, i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco. ...

Milan neo acquisto in casa - possibile colpo last minute - scambio Inter-Mancini : La sessione di calciomercato invernale di riparazione sta entrando in una fase molto importante. I top club lavorano alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose a disposizione degli allenatori e porre le basi per la prossima stagione. Il club più 'movimentato' è sicuramente l'Inter di Luciano Spalletti. Dopo l'acquisto di Lisandro Lopez per completare il reparto arretrato, i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco. Il Milan ...

Inter - Ausilio vola a Barcellona : si prova il doppio colpo Video : Una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato [Video] è sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'ex allenatore della Roma si è fatto sentire in particolar modo dopo il pareggio contro la Fiorentina, chiedendo a gran voce un difensore centrale. Centrale difensivo che è stato ufficializzato ieri, con l'approdo a Milano dell'argentino, Lisandro Lopez, arrivato dal ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Calciomercato Inter : il primo colpo di mercato è Lisandro Lopez Video : L'Inter si conferma trai club più attivi in questa sessione di mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti nonostante abbia iniziato alla grande questa stagione ha avuto un crollo nel mese di dicembre, quando è rimasta a secco di vittorie. Questo motivo ha spinto la societa' nerazzurra ad agire tempestivamente sul mercato nel tentativo di sistemare qualcosa nella rosa. L'obbiettivo dell'Inter era quello di acquistare un difensore e di ...

Calciomercato Inter : il primo colpo di mercato è Lisandro Lopez : L'Inter si conferma trai club più attivi in questa sessione di mercato invernale. La squadra di Luciano Spalletti nonostante abbia iniziato alla grande questa stagione ha avuto un crollo nel mese di dicembre, quando è rimasta a secco di vittorie. Questo motivo ha spinto la società nerazzurra ad agire tempestivamente sul mercato nel tentativo di sistemare qualcosa nella rosa. L'obbiettivo dell'Inter era quello di acquistare un difensore e di ...

GAITAN ALL'Inter?/ Calciomercato news : l'esterno argentino il secondo colpo di gennaio dopo Lisandro Lopez? : GAITAN ALL'INTER? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:18:00 GMT)

Inter - Gaitan a un passo : colpo in arrivo : Secondo il Corriere dello Sport , Nicolas Gaitan è in arrivo all'Inter. 'Sarà il prossimo colpo, accordo in arrivo per l'ala argentina dell'Atlético Madrid che l'Inter ha chiesto a Simeone', si legge sul quotidiano.

Noemi Durini - a Quarto Grado l'Interrogatorio di Lucio : "Le ho conficcato un coltello nella nuca...". Poi il colpo di scena : "Non l'ho uccisa io" : Su Quarto Grado è andato in onda uno speciale sul delitto di Specchia con l'interrogatorio choc di Lucio, il giovane accusato di aver ucciso la fidanzata Noemi Durini di appena 16 anni lo...

LISANDRO LOPEZ ALL'Inter/ Calciomercato : video. Un calciatore da recuperare fisicamente - sarà il colpo giusto? : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:54:00 GMT)

Inter - doppio colpo per Spalletti : Rafinha più Lisandro Lopez : Inter, doppio colpo per Spalletti: Rafinha più Lisandro Lopez Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spalletti – Luciano Spalletti ha alzato la voce, Steven Zhang, con il permesso del governo cinese, ha dato il via libera e Sabatini ed Ausilio stanno eseguendo. E’ in arrivo un doppio colpo nel calciomercato invernale per i nerazzurri. Vediamoli nel ...

Calciomercato Inter - ecco il colpo : è fatta per Lisandro Lopez : 1/5 LaPresse/Gerardo Cafaro ...