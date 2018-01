Infortunio shock per McCarthy | Rondon gli rompe la gamba e scoppia in lacrime FOTO e

Infortunio Khedira : impatto shock con Szczesny : Infortunio Khedira, dopo Dybala altro cambio forzato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista tedesco è uscito dal campo accompagnato a braccia e visibilmente stordito dopo un colpo durissimo subito da un suo compagno. Si è trattato di Szczesny il quale uscendo di pugno su un cross del Cagliari ha colpito il collega Khedira il quale è stramazzato al suolo in maniera davvero paurosa. Sembrava essere svenuto il tedesco, ma per ...

Infortunio Ibrahimovic - indiscrezione shock dall’Inghilterra : lo svedese e lo United tremano : Infortunio Ibrahimovic – Nel match pareggiato dal Manchester United con il Southampton, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un nuovo problema al ginocchio operato lo scorso aprile. Mourinho al termine della sfida ha parlato di un mese di stop ma l’indiscrezione che circola in Inghilterra in queste ore è di quelle shock. Lo svedese infatti avrebbe riportato un Infortunio più serio del previsto tanto da mettere a rischio – vista l’età ...

Infortunio Belotti - shock Torino : l’attaccante lascia l’allenamento in lacrime : Infortunio Belotti – Il Torino è reduce dal deludente pareggio sul campo della Spal ma tutta la stagione non può essere considerata fino al momento all’altezza, la squadra di Mihajlovic adesso è al lavoro per preparare il match contro il Genoa. Nel frattempo sono momenti di grande ansia in casa Torino, Infortunio per l’attaccante Belotti, il Gallo si è fermato nuovamente durante l’allenatore a causa di un forte dolore al ...

Infortunio Dessena - shock Cagliari : è il quarto ko in pochi minuti - c’è un grave problema : Infortunio Dessena, shock Cagliari: è il quarto Infortunio in pochi minuti, c’è un grave problema – Si sta giocando il primo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Sampdoria. Inizio super per la squadra di Giampaolo in doppio vantaggio con Quagliarella servito perfettamente da Ramirez. Ma che sfortuna per Diego Lopez, quattro infortuni in pochi minuti, Rafael prima della partita, poi ...

ULTIM'ORA Lasik - Infortunio shock al 'Benito Stirpe'. Tibia e perone k.o : Uno scontro di gioco con Brighenti che è costato caro, carissimo. Parliamo del centrocampista dell' Avellino , Richard Lasik il quale si è rotto Tibia e perone. Un colpo violentissimo, tanto che il ...

Infortunio LASIK/ Video - shock in Frosinone-Avellino : il giocatore trasportato all'ospedale : LASIK, gravissimo INFORTUNIO in Frosinone-Avellino. Per il centrocampista slovacco irpino, probabile frattura di tibia e perone dopo uno scontro con Ciofani(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 22:28:00 GMT)