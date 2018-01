: #BreakingNews India, incendio in fabbrica: 17 morti - CybFeed : #BreakingNews India, incendio in fabbrica: 17 morti - InfoMarittimi : Incendio su petroliera in India, tutti salvi i 26 marittimi - The Medi Telegraph - oltrelidea : RT @meditelegraph: Incendio su #petroliera in India, tutti salvi i 26 marittimi - The Medi Telegraph - Retenews24 : India: fiamme petroliera a largo Gujarat - NEW DELHI, 17 GEN – Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio a bordo dell… - meditelegraph : Incendio su #petroliera in India, tutti salvi i 26 marittimi - The Medi Telegraph -

E' di almeno 17il bilancio provvisorio di unche ha divorato unadi plastica in un sobborgo di New Delhi, nella zona industriale di Bawana. I vigili del fuoco sospettano che nell' edificio di tre piani,andato distrutto, fossero anche stoccati fuochi d'artificio,nell'assoluta mancanza di rispetto delle più elementari norme di sicurezza Le fiamme, partite dalla cantina, hanno intrappolato gli operai all'ultimo piano. Ci sono volute due ore per spegnere le fiamme.(Di sabato 20 gennaio 2018)