Incendio nella casa dell' aspirante Miss Italia Lucrezia Terenzi | la sorella salva tutti

Agrigento : Incendio nella notte in un appartamento - morto un uomo : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 57 anni è morto la notte scorsa in un incendio scoppiato in un appartamento a Bivona, piccolo centro dell'agrigentino. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e rinvenuto il cadavere di Salvatore Cocchiara, il proprietario della casa. Si inda

Tragedia al Rione Sanità : donna muore in un Incendio nella sua abitazione : Tragedia nel cuore di Napoli, al Rione Sanità . Una donna , infatti, è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione in vico della Calce . A dare l'allarme sono ...

Lumezzane. Vasto Incendio nella Saleri Italo : distrutte anche auto : Un maxi incendio è divampato nella Saleri Italo , ditta di Lumezzane in provincia di Brescia, che si occupa di produzione di pompe elettriche e sistemi di raffreddamento auto . Il capannone è di 10 mila metri quadri. In azienda sono stoccati materiale…Continua a leggere →

Pavia - Incendio in capannone : diossina rientrata nella norma : Arpa Lombardia rende noto che i valori di diossine e furani nell’area dove si è sviluppato scoppiato l’incendio di un capannone in provincia di Pavia, generando una folta nube di fumo sono “rientrati sotto la soglia“, ovvero a 0.25 picogrammi equivalenti per metro cubo. L'articolo Pavia, incendio in capannone: diossina rientrata nella norma sembra essere il primo su Meteo Web.