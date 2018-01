In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 gennaio | Mancia elettorale a 3 milioni di statali

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 gennaio : Renzi & Nardella - la figlia della pm bocciata e assunta : Firenze, prima la bocciano e poi la assume il sindaco La figlia della presidente della Corte dei conti “promossa” alla Città Metropolitana da Nardella era stata respinta al concorso in Comune di Davide Vecchi Quelli capaci (di tutto) di Marco Travaglio L’ultima volta da Lilli Gruber, Matteo Renzi ha attaccato la solita equazione farlocca: siccome hanno alcuni sindaci indagati come la Raggi, mentre lui non ha “mai ricevuto un avviso di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 gennaio : Il governo vuol decidere cosa si può dire e cosa è fake news : Il controllo L’ultima fake news: Viminale gestirà il servizio anti-balle Propaganda elettorale – Il commissariato online già esiste, sarà potenziato con più agenti in vista del voto. Oggi presentazione in pompa magna di Minniti e Gabrielli di Antonio Massari Il Ministero della Verità di Marco Travaglio L’invito è ufficiale, anzi ufficialissimo: “Domani 18 gennaio alle ore 17.00, presso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 gennaio : Berlusconi felice - il governo gongola - i democratici nemmeno commentano : Rieccoli: le garbate pressioni degli “stabilizzatori” sul voto Avevano iniziato banche e agenzie di rating, ieri s’è aggiunta Bruxelles: le elezioni in Italia “sono un rischio politico per l’Ue” (certo, a meno che non resti Gentiloni…) di Marco Palombi Giggino ’a purpetta (avvelenata) di Marco Travaglio Apagina 7 Marco Lillo racconta una storia illuminante e istruttiva, tratta dalla nuova edizione del suo libro Di padre in figlio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 gennaio : Rottamazione alla Renzi : ricicla Casini e tratta pure con Verdini : Il vecchio Denis tratta ancora. In palio due collegi per i suoi I colloqui con Renzi e Lotti, oggi il vertice per riferire sulla missione (possibile) di Wanda Marra Interesse di conflitto di Marco Travaglio alla luce degli ultimi eventi, una grande riforma s’impone come per i primi giorni, anzi le prime ore della prossima legislatura: rendere i conflitti d’interessi non solo leciti e consigliati (lo sono già), ma proprio obbligatori per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 gennaio : : Monologo in casa Mediaset. È Silvio, mica Orietta Berti Berlusconi a Domenica Live attacca i 5 Stelle e promette la flat tax. Nessuna voce dal Pd: la par condicio vale solo quando si canta? di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il colpevole era il detective. “Se qualcuno, chiunque sia o comunque si chiami, ha utilizzato informazioni riservate per far questo (insider trading sul decreto di riforma delle banche ...