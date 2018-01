In corsa all’uninominale Renzi intrappola Gentiloni : U na trappola più che una garanzia. La certezza di un posto in Parlamento in cambio di una mossa che potrebbe precludere altre poltrone più importanti. Il sospetto vale per ministri del Pd a fine mandato e soprattutto per il premier Paolo Gentiloni che oggi è in carica per gli affari correnti, disciplinato esponente del Pd, ma anche prima scelta come riserva della Repubblica. Politico più quotato per un incarico da parte del Capo dello Stato a ...

Teramo - Serafino Pulcini torna in corsa e si candida alla guida della città : Dopo la discesa in campo dell'ex consigliere comunale Alberto Covelli , dunque, un'altra conoscenza della vita politica attiva teramana torna sotto i riflettori, dopo qualche anno di assenza. "Teramo"...

Il partito Repubblicano senza alleati minaccia corsa solitaria : Forse perché al suo interno 'contiene' quello che un tempo fu Ala, il partito di Denis Verdini che proprio nel Pri di Spadolini iniziò a fare politica. Verdini ha più volte ribadito che non intende ...

Deulofeu - l'Inter torna in corsa : ecco la formazione che sogna Spalletti Video : l'Inter ha da poco ufficializzato l'arrivo di Lisandro Lopez, acquisto sulla base del prestito di 500.000 euro e diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Sistemata la difesa, i nerazzurri passano agli obiettivi tra il centrocampo e l'attacco. Il primo rinforzo dovrebbe essere #Rafinha dal Barcellona, ma il ds Piero Ausilio è appena sbarcato in Spagna per tentare il doppio colpo: Rafinha più #Deulofeu. Questi i nomi chiesti da Luciano ...

Napoli - 20 squadre in corsa per Milik : l'ultima offerta arriva dalla Francia : Novità di mercato direttamente da Sky Sport e riguardanti l'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik . Il giocatore tornerà in gruppo per rimettersi in forma agli ordini del suo allenatore Maurizio Sarri , ma ci sono tante squadre ...