Il tronista Paolo Crivellin è al centro delle polemiche per una richiesta

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 20 gennaio 2018) Il programma pomeridiano Uomini e Donne regala sempre tante emozioni al fedelissimo pubblico di Maria De Filippi. Il merito è senza dubbio di coloro che decidono di partecipare, mettendo in gioco i propri sentimenti. Nelle puntate del Trono Over di questa settimana abbiamo visto una coppia uscire mano nella mano dallo studio televisivo: si tratta di Jara e Nicola che si sono frequentati per circa due mesi. Tra alti e bassi, la donna aveva rivelato di aver paura di lasciarsi andare. Primavacanze natalizie, Nicola le aveva regalato un mazzo di fiori per dirle che avrebbe rispettato i suoi tempi. Nella puntata trasmessa mercoledì 17 gennaio Jara ha deciso di realizzare un video per comunicare al cavaliere di essere pronta a gettare le basi per una bella storia d'amore. Il napoletano Sossio, invece, non ha avuto la stessa fortuna, poiché Ida ha posto fine alla loro conoscenza, ...