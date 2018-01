Il Segreto puntate Canale 5 | Eusebio muore per colpa di Francisca e Cristobal

Il Segreto puntate spagnole : una morte colpisce Dolores e Hipolito Video : Le anticipazioni de #Il Segreto non smettono mai di stupirci ma questa volta hanno decisamente scioccato i telespettatori iberici, che di certo non si aspettavano un notizia del genere. In realta', tutto avverra' nel giro di poco tempo e le vite di Hipolito e Dolores saranno segnate per sempre. Nessuno sara' in grado di dare la minima spiegazione su quanto accaduto e nel paesino scendera' ancora l'ombra del terrore e del mistero... Il Segreto ...

Il Segreto puntate spagnole : Candela muore - ecco il reale motivo Video : Dalle anticipazioni spagnole de #Il Segreto sappiamo finalmente la reale motivazione sulla morte di Candela. Perché Venancia si è accanita contro di lei, arrivando a rapire suo figlio e a gettarlo sui binari senza la minima pieta'? Dopo tante ipotesi, ecco il retroscena sconvolgente che ha inorridito i telespettatori. Di to i dettagli. Il Segreto, Candela muore per salvare Carmelito Per capire al meglio il tutto, è bene fare un piccolo passo ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntate 18 e 17 gennaio : dove si nasconde Camilla per scappare da Hernando? : Anticipazioni Il SEGRETO, puntate 18 e 17 gennaio: dove si nasconde Camila per scappare da Hernando? Domani la donna rifiuterà di vederlo dopo il tradimento che lo ha visto protagonista.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-26 gennaio 2018 : Cristobal - spinto da Francisca - lascia morire il padre! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio, ecco perché! Anticipazioni Il Segreto: Camila ed Hernando pianificano come sbarazzarsi di Lucia! Francisca ha in pugno Cristobal! Adela pronta a lasciare il paese ed il progetto della scuola! Momenti drammatici per Fe! Beatriz e Matias capiscono di amarsi ancora! Tensione, pathos e suspense, oscuri piani e ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018: Eusebio comunica a Cristobal l’intenzione di riportarlo a Madrid, mentre Dolores è convinta che Lucia le abbia fatto il malocchio. In seguito Eusebio vuole ancora che Cristobal lasci subito Puente Viejo, ma lui, incoraggiato da Francisca, si oppone. Paco trova una casa in affitto per Matias e Marcela. Lucia sembra avere la febbre alta e convince Hernando a ...

Il Segreto puntate spagnole : Julieta contesa tra Prudencio e Saul Video : #Il Segreto di Puente Viejo sta per lanciare la sua nuova stagione, che vedra' come protagonista femminile la bellissima Julieta, che ripercorrera' in tutto e per tutto la storia di Pepa e Tristan. La ragazza, appena arrivera' al paesino si trovera' a fare i conti con la perfidia di Francisca Montenegro ma nello stesso tempo incontrera' l'amore vero, seppur contrastato. Due giovani uomini sono pronti a battersi per lei, chi la spuntera'? Di to ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-19 gennaio 2018 : arriva il temuto padre di Cristobal! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Eusebio pronto a punire Cristobal! Hernando confessa il tradimento! Anticipazioni Il Segreto: Eusebio Garrigues, padre adottivo di Cristobal, giunge a Puente Viejo con l’intento di punire il figlio! Hernando confessa a Camila di averla tradita con Lucia! Nicolas sempre più innamorato della Valdesalce! Parte una nuova appassionante settimana in compagnia ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-19 gennaio 2018 : arriva il temuto padre di Cristobal! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio 2018: Eusebio pronto a punire Cristobal! Hernando confessa il tradimento! Anticipazioni Il Segreto: Eusebio Garrigues, padre adottivo di Cristobal, giunge a Puente Viejo con l’intento di punire il figlio! Hernando confessa a Camila di averla tradita con Lucia! Nicolas sempre più innamorato della Valdesalce! Parte una nuova appassionante settimana in compagnia ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2018: Camila prova a farsi dire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare di togliersi la vita, ma la Torres tergiversa e le chiede che sia Hernando ad assisterla durante la convalescenza. Severo propone a Francisca di firmare la denuncia contro Garrigues, ma la donna rifiuta temendo che Cristobal possa scagliarsi contro di lei e Raimundo. Mauricio cede agli ...

Il Segreto puntate spagnole - Carmelo complice nella morte di Candela? Video : Dalle anticipazioni delle puntate spagnole de #Il Segreto arrivano nuove sconvolgenti notizie sulla terribile morte di Candela, causata dalla sua ex suocera Venancia che, non sopportando il nuovo matrimonio della ragazza con Severo Santacruz e avendo scoperto che l’ex nuora ha addirittura avuto un figlio dal nuovo marito, decidera' di compiere un folle gesto: rapire il piccolo Carmelito e avvertire la povera Candela delle sue intenzioni per ...

Il Segreto puntate gennaio 2018 : Nazaria viene smascherata - ecco chi è in realtà Video : Nelle puntate de #Il Segreto attualmente in onda in Italia i fan della soap stanno assistendo ai tranelli della Montenegro per separare Mauricio e Fe’: a proposito di questo dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni che ci svelano interessanti e alquanto scioccanti notizie. Presto infatti Fe’ dovra' sopportare la nuova unione tra l’uomo di cui è innamorata e quella che si presumera' essere parente di Francisca. Il Segreto anticipazioni spagnole ...

Il Segreto - anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

Il Segreto puntate spagnole : Nicolas ama Camila - Hernando lo scopre? Video : Che cosa nasconde Nicolas Ortuno? Che cosa confessera' ad Alfonso nelle prossime puntate de #Il Segreto di Puente Viejo? Vi anticipiamo che succedera' di tutto e che, a causa delle parole del fotografo, molti equilibri si sfalderanno. Intanto, la disgrazia che ha colpito Julieta ha distrutto il suo cuore e la ragazza non fa altro che recarsi sulla tomba della figlia per piangere la sua assenza... Anticipazioni Canale 5 Il Segreto, prossime ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 8-12 gennaio 2018 : Severo compare davanti a Cristobal ed è scontro! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 8 a venerdì 12 gennaio 2018: Cristobal sulle tracce di Candela e suo figlio dopo la rivelazione di Severo! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal, dopo l’apparizione di Severo, è furibondo e minaccia di uccidere Candela e Carmelito! Marcela e Matias vengono dichiarati marito e moglie! Beatriz è disperata! Lucia viene ritrovata priva di sensi! Un tripudio di colpi di scena saranno i nuovi ...