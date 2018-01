Il programma animalista di Berlusconi | garante e cure veterinarie gratis

Movimento Animalista Bat - presentate le linee programma tiche : agenda per un'Italia migliore : ... quattro arresti all'alba Cronaca ven 10 novembre In azione i carabinieri con il supporto anche di un elicottero Condividi Tweet Incidente sull'Andria-Trani: coinvolti tre veicoli Cronaca lun 6 ...

Ecco il programma animalista : Così possiamo superare il 3% : Una serie di conferenze stampa in tutta Italia per presentare il programma del Movimento animalista e dimostrare il radicamento sul territorio in vista delle prossime competizioni elettorali, a partire dalle elezioni politiche. Questa, l'iniziativa lanciata nella giornata di ieri in quasi tutte le province italiane dal movimento guidato dalla deputata Michela Vittoria Brambilla: «Qualunque sia la data delle elezioni, il Movimento ...