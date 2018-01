Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini - Onu : “Il più grande furto della storia” : Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” Continua a leggere L'articolo Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini, Onu: “Il più grande furto della storia” sembra essere il primo su NewsGo.

Parità di genere sul lavoro - Onu : “Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini. È il più grande furto della storia” : È il “più grande furto della storia”. Parola dell’Onu, che giudica così la differenza salariale di genere. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, “nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini”, senza distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. “Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini”, ha detto la consigliera ...