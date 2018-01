Il governo USA ha bloccato le sue attività a causa della mancanza di fondi

Usa : secondo anno Trump al via con shutdown governo : ... "I dem vogliono lo shutdown (ovvero la chiusura degli uffici amministrativi federali) per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in crescita", ...

Bloccato il governo Usa. Le trattative sul budget continuano tra le accuse : NEW YORK - Bloccato il governo americano: Casa Bianca, repubblicani e democratici non sono riusciti a trovare un nuovo accordo, anche solo temporaneo, sul budget. E i fondi sono...

Battaglia in Senato - il governo USA rischia il blocco nella notte : NEW YORK - Il conto alla rovescia è scattato: alla mezzanotte americana di oggi il governo vedrà scadere i suoi finanziamenti e in assenza d’un accordo anche solo temporaneo sul...

Usa - Camera approva fondi al governo : 3.29 La Camera dei Rappresentanti ha approvato la misura per evitare lo shutdown, ovvero il blocco delle attività governative per mancanza di fondi con 230voti a favore e 197 contrari. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato dove i repubblicani hanno una maggioranza di 51 seggi su 100, e il suo destino è incerto. I democratici non intendono approvare la legge a meno che non vengano contemplate le misure per tutelare i dreamers, ovvero ...