I viaggi che la Toscana propone nell’anno del cibo

Timeless - gratis in streaming la serie tv che viaggia nel tempo : andrà in onda in prima TV ogni giovedì alle 21.10 e, dal giorno successivo, le puntate saranno disponibili in streaming gratuito su Paramount Channel .

La stella di Osvaldo Supino compie un altro viaggio verso le americhe. Arriva una nuova nomination ai Laiffa Awards : Attualmente l'album Resolution vanta oltre 3 milioni di streaming in tutto il mondo ed è stato pubblicato sia in inglese che in spagnolo. Che l'Italia per accorgersi di Osvaldo stia attendendo un ...

SPILLO TV/ Speciale Datacrazia - il viaggio intorno al mondo che lascia solo dubbi : Barbara Carfagna ha curato una puntata dello Speciale Tg1 dedicata all'uso dei dati personali, intitolata "Datacrazia". Il commento di ALBERTO CONTRI.

Presa Diretta - gli appalti saranno al centro della nuova puntata. Un viaggio nell’Italia delle opere pubbliche : Con “appalti fuori controllo”, lunedì 15 gennaio ore 21.15 su Rai3, torna PresaDiretta con la seconda puntata della stagione. Un’inchiesta sui soldi pubblici per capire se vengono spesi bene e se le “regole del gioco” sono le stesse per tutti. Centoquindici miliardi di euro sono i soldi che ogni anno vengono spesi in appalti nel nostro paese, quasi il 7% dell’intero Prodotto Interno Lordo. Ma il denaro investito dallo Stato per la costruzione o ...

Il Parco Archeologico Autonomo come itinerario di un nuovo viaggio in Sicilia : L’anno europeo del patrimonio culturale inizia con il convegno “Sicilia Grand Tour. Viaggiatori, turisti, cittadini consapevoli” organizzato da “Articolo 9. Siciliani per cultura” a Palazzo Duchi d Santo Stefano di Taormina. Una riflessione sulle potenzialità della Sicilia, con particolare riferimento ai beni culturali materiali e immateriali, su cui costruire una nuova idea di viaggio definendo moderne strategie di accoglienza e ospitalità. Tra ...