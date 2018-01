I record dell' economia ma il consenso è in calo

Breaking Bad - i 10 anni della serie dei record : 8 cose che non sapete : Dieci anni sono passati da quando Walter White, un tranquillo professore liceale di chimica di Albuquerque, scoprì di avere il cancro e da lì la sua vita subì una rivoluzione che portò alla nascita di Heisenberg. Il 20 gennaio del 2008 infatti andò in onda negli Stati Uniti il primo episodio di Breaking Bad, una serie in grado di collezionare 139 premi e di consegnare alla storia delle serie tv uno dei personaggi più complessi mai trattati. Per ...

Coldiretti : gli effetti dei cambiamenti climatici sul carrello della spesa - rincaro record : A spingere l’inflazione nel 2017 sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul carrello della spesa, con il rincaro record al consumo dell’11,1% dei prezzi della verdura e del 5,8% della frutta, rispetto allo scorso anno. Ad affermarlo è un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’inflazione nel 2017 che evidenzia per tutto l’anno un aumento dell’1,8%, il 50% superiore al dato generale. E’ evidente – sottolinea la ...

A 15 anni - la figlia di Fiona May segna il record nel salto in lungo (la specialità della mamma) : Nello sport e nell'atletica è importante che decida di testa sua. Con lei sono esigente, ma non per quel che fa in pista o in pedana".

C'è posta per te/ Maria De Filippi e gli ascolti record : il segreto della regina di Mediaset : C'è posta per te, record di ascolti TV per Maria De Filippi: la conduttrice commenta il boom della puntata d'esordio del people show in onda nella prima serata di sabato.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Lo spumante italiano batte lo champagne francese : record delle esportazioni oltrefrontiera : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all'estero sono risultate praticamente il doppio di quelle di champagne ...

BABY K DA record - "ROMA-BANGKOK" E' LA CLIP PIU' VISTA DELLA STORIA : Un RECORD di cui andare fiera: il video di Roma-Bangkok di BABY K ha superato quota 200 milioni di visualizziazioni su Vevo, confermandosi così la CLIP di una cantante italiana più VISTA DELLA STORIA. Un ennesimo RECORD per la hit estratta dall’albumKiss Kiss Bang Bang. Oltra al successo del brano, la cantante ha collezionato numeri da capogiro: 4 dischi di platino, 700 mila ascoltatori al mese su Spotify con oltre 780 mila uscritti su Vevo. ...

Alberto Angela batte se stesso - il successo delle Meraviglie è un record da 5 - 7 milioni - TV/Radio - Spettacoli : Nuovi grandi ascolti per Meraviglie - La penisola dei tesori di Alberto Angela, seguito ieri sera su Rai1 da 5 milioni 682 mila spettatori, ovvero il 23,3 per cento di share. successo anche in Rete: c'...

Baby K da record : 'Roma-Bangkok' è la clip di una cantante italiana più vista della storia : ... per 11 settimane al n.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi. Intanto anche all'estero "...

Tennis - Serena Williams : “Sono una giocatrice migliore - merito della maternità. Voglio 25 Slam e battere il record” : Serena Williams ha rilasciato una bella intervista a Vogue. L’ex numero 1 al mondo sembra essere raggiante: “Sì, adesso sono una giocatrice migliore. merito della maternità“. La statunitense annuncia che rientrerà più forte che mai e a 36 anni punta ancora in alto. La copertina del celebre giornale, condivisa con la sua Olympia, è il rilancio di una giocatrice eterna che parla delle difficoltà fisiche riscontrate durante la ...

Caldo record a Roma - la minima più alta dell’ultimo secolo : “Questi fenomeni saranno sempre più frequenti” : Caldo record ovunque in Italia, con delle temperature che sembravano più autunnali che invernali. A Roma la minima registrata dall’Osservatorio Meteo del Collegio Romano nella notte e’ stata di 15,4 gradi. “Un vero e proprio record che non avveniva da quasi un secolo – spiega la meteorologa Franca Mangianti presidente dell’Associazione Bernacca e per 40 anni responsabile dell’Osservatorio Meteorologico del ...

Salute : in Italia in 50 anni record di diminuzione della mortalità dei bimbi : Uno studio della Johns Hopkins University pubblicato dalla rivista Health Affairs ha rilevato che negli ultimi 50 anni in Italia la Salute di bambini e adolescenti è migliorata enormemente, con una maggiore diminuzione della mortalità. I ricercatori hanno studiato i dati di mortalità infantile e fino a 19 anni di 20 Paesi occidentali con economie simili tra il 1961 e il 2010, ed è emerso che in Italia il numero di morti sotto l’anno di età ...

Clima - i dati del CNR sull’Italia : 2017 da record - è stato l’anno più secco di sempre e il 6° più caldo della storia. Ma s’è concluso con un Dicembre freddo [DATI e MAPPE] : 1/5 Le anomalie termiche del 2017 in Italia: è stato un anno caldissimo ...