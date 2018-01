I danni collaterali delle bevande energetiche

SUPERGIRL - "danni collaterali" oggi in "Damage" (3x05) SPOILER! : Dopo aver smantellato una setta che la vedeva come una dea, la nostra SUPERGIRL dovrà affrontare nuovi problemi nell'episodio di stasera "Damage".Nell'episodio di questa settimana torniamo ad affrontare le conseguenze di ciò che è successo nello scorso finale di stagione. Come se perdere Mon-El non fosse stato abbastanza (Chris, ti prego, torna), ora anche le persone di National City rischiano la vita. Come mai? Avvelenamento da piombo.E questo ...