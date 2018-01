Gli Usa vogliono colonizzare il mondo sotteraneo

Nuova rivolta nel centro di accoGlienza di Lampedusa : sassi contro le forze dell'ordine : Nuova rivolta nell'hotpost di Lampedusa. Gli ospiti del centro di accoglienza, che da diversi giorni chiedono di essere trasefriti, hanno fatto partire una sassaiola contro le forze dell'ordine. Un carabiniere è...

'Shutdown' neGli Usa : stop attività federali : Dalla Casa Bianca (e da Trump) piovono le accuse sui democratici: 'I dem vogliono lo shutdown per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in ...

Scatta lo shutdown neGli Usa : da sanità ad ambiente ecco cosa accade - : Che cosa succede dopo il blocco di tutte le attività governative non essenziali. A rischio il personale civile del Pentagono, musei e parchi chiusi. L'ultimo caso risale al 2013

NeGli Usa scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it

Niente accordo sui fondi - neGli Usa è shutdown : ... "I dem vogliono lo shutdown per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in crescita", aveva twittato il presidente poco prima della scadenza ...

Singapore usa Gli influencer di Instagram per sensibilizzare i cittadini : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Non si è limitato a presentare la pianificazione finanziaria per il 2018 al parlamento di Singapore, il ministro delle Finanze Heng Swee Keat ha ingaggiato 50 influencer di Instagram per educare e mettere i cittadini in condizione di esprimere la propria opinione. A partire dallo scorso mese di dicembre sono già stati pubblicati una trentina di post, diretti anche ai più giovani, nel tentativo di ...

Usa - la sorveGlianza globale è legge : potrà ancora intercettare Gli stranieri all’estero. E di conseguenza anche i suoi cittadini : La legge sulla sorveglianza globale passa al senato Usa con 65 voti favorevoli e 34 contrari. Il mondo liberal chiede però a Donald Trump di mettere il veto, mentre la legge viaggia verso la Casa Bianca per essere controfirmata. Con questa legge la Nsa – National security agency – potrà registrare le comunicazioni di chiunque, compresi gli americani che il Quarto emendamento protegge da indagini indiscriminate, per il solo fatto di ...

L'ASSASSINIO DI GIANNI VERSACE - SERIE TV / Il dibattito sull'omofobia neGli Usa legittima il prodotto : L'ASSASSINIO di GIANNI VERSACE, la SERIE tv: anticipazioni del 18 gennaio 2018:"L'uomo da copertina". Cananan si avvicina alla villa dello stilista e spara a sangue freddo.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 21:02:00 GMT)

BattaGlia in Senato - il governo Usa rischia il blocco nella notte : NEW YORK - Il conto alla rovescia è scattato: alla mezzanotte americana di oggi il governo vedrà scadere i suoi finanziamenti e in assenza d’un accordo anche solo temporaneo sul...

NI svela perché Gli Usa dovrebbero temere gli S-400 - : Riassumendo, la testata critica la mancanza di preoccupazione dei circoli superiori americani in relazione al crescente interesse per gli S-400 russi nel mondo.

BattaGlia in Senato - il governo Usa rischia il blocco a mezzanotte : NEW YORK - Il conto alla rovescia è scattato: alla mezzanotte americana di oggi il governo vedrà scadere i suoi finanziamenti e in assenza d'un accordo anche solo temporaneo sul budget farà i conti ...

Woody Allen / La fiGlia Dylan Farrow accusa il regista di molestie : Alec Baldwin lo difende : Woody Allen replica alle accuse della figlia Dylan Farrow relative ad un fatto avvenuto 25 anni prima. E nel farlo chiama in causa anche la sua ex moglie Mia...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:47:00 GMT)