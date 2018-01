Gli Attori nel dopo-Star Wars | Hanakin Skywalker | Obi Wan Kenobi | Padme Amidala e tanti

Ella & John - al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del Fatto.it : “Gli attori? Hanno accettato in due giorni” : Il regista Paolo Virzì, dal 18 gennaio al cinema con Ella & John, racconta alla redazione del Fatto.it come è nato il film e la collaborazione con i due attori che interpretano i protagonisti. “Helen Mirren e Donald Sutherland? Hanno accettato in due giorni. E la cosa ha stupito anche me, perché io non ero ancora sicuro di farlo il film” L'articolo Ella & John, al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del ...

Elle & John - al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del Fatto.it : “Gli attori? Hanno accettato in due giorni” : Il regista Paolo Virzì, dal 18 gennaio al cinema con Elle & John, racconta alla redazione del Fatto.it come è nato il film e la collaborazione con i due attori che interpretano i protagonisti. “Helen Mirren e Donald Sutherland? Hanno accettato in due giorni. E la cosa ha stupito anche me, perché io non ero ancora sicuro di farlo il film” L'articolo Elle & John, al cinema il nuovo film di Paolo Virzì. Il regista ospite del ...

'Banco di prova' : due atti unici 'a leggìo' al Giulia con Gli Attori dell'Armonia : Con l'occasione, verranno presentati i due spettacoli in cartellone per la 33ma Stagione del Teatro in Dialetto Triestino del mese di gennaio, 'Benedeto 'sto compleanno' della Compagnia teatrale QUEI ...

Sacrificio d’amore non è sospeso per flop : Gli Attori svelano il vero motivo : Sacrificio d’amore, ultima puntata mercoledì 10 gennaio 2018: la serie con Francesco Arca torna a maggio Perché Sacrificio d’amore è stata sospeso? La fiction Mediaset andrà in onda con l’ultima puntata mercoledì 10 gennaio per poi riprendere a maggio. Come mai Canale 5 ha preso questa decisione? Gli ascolti non poco esaltanti hanno avuto un […] L'articolo Sacrificio d’amore non è sospeso per flop: gli attori ...

Gli Attori di Hollywood che hanno incassato di più : È Gal Gadot, la protagonista di Wonder Woman, l’attrice che nel 2017 ha incassato di più a Hollywood. Lo conferma la classifica che Forbes presenta ogni anno, passato il «fatidico» 26 dicembre: il calcolo, infatti, si basa sui biglietti venduti quel giorno per il film principale nel quale l’attore compare (Box Office Mojo). Non vengono calcolati i cartoni animati in cui, magari, la star ha prestato la voce: solo ruoli primari, niente ...

Per la prima volta in Italia - il dj set deGli Attori di This is England : ... oggi comunemente etichettata come razzista e legata agli ambienti di destra, abbia avuto invece origine da ambienti operai, dove la musica ascoltata era ska, reggae, e dove la politica ancora non ...

Gli Attori e registi italiani morti nel 2017 - ecco l'elenco : ... 'L'uomo delle stelle', 'Milano Palermo - Il ritorno', e fiction come 'L'onore e il rispetto', 'Salvo D'aquisto' e 'Squadra antimafia - Palermo oggi', era salito agli onori di cronaca nel 2006 quando ...

Gli Attori che hanno deciso di darsi alla musica e incidere un disco : Per molti grandi attori di Hollywood il fascino della musica è stato irresistibile. via GIPHY Nonostante il successo ottenuto nel cinema, molte star hanno voluto tentare di intraprendere una carriera anche nel music bizz, ma non sempre ci sono riusciti! Per lo meno , alcuni di loro, non hanno ottenuto risultati memorabili, come invece hanno fatto con i film dei quali sono stati protagonisti. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto ...

I fan di Supernatural raccolgono fondi per combattere il tumore di una parente di uno deGli attori : A Natale siamo tutti più buoni, e anche i fan di Supernatural non sembrano sfuggire all'atmosfera delle feste: con una campagna di crowdfunding, il fandom della popolare serie tv sta raccogliendo fondi da destinare alla lotta contro il cancro della nipote di un membro del cast. Jim Beaver, che nella serie interpreta Bobby Singer, ha infatti svelato che sua nipote Kira, di sedici anni, è stata colpita da una rara forma di tumore al cervello. ...

‘Rotten Apple’ - il sito in grado di avvisarti se uno deGli Attori del film che stai per vedere è stato accusato di violenza sessuale : Indietro 18 dicembre 2017 Roma – Per fare in modo che sappiate sempre se i personaggi dei film che scegliete di vedere siano stati accusati o meno di violenza sessuale, è stato creato ‘Rotten Apple’. Rotten Apple, è un sito web all’interno del quale chiunque ne abbia voglia può condividere e cercare film e programmi […] L'articolo ‘Rotten Apple’, il sito in grado di avvisarti se uno degli attori del film che stai per vedere è stato ...

Gli Attori troppo pagati del 2017 : L'annuale classifica di Forbes che mette in rapporto gli incassi dei film con gli stipendi dei protagonisti: quest'anno ha vinto il più pagato The post Gli attori troppo pagati del 2017 appeared first on Il Post.

Modena - il miracolo nella fattoria : salvi Gli animali intrappolati dall’alluvione : Modena, il miracolo nella fattoria: salvi gli animali intrappolati dall’alluvione I proprietari pensavano di aver perso tutti gli animali ma quando soccorritori sono arrivati sul posto con grande sorpresa hanno scoperto che quasi tutti gli animali ernoa ancora vivi.Continua a leggere I proprietari pensavano di aver perso tutti gli animali ma quando soccorritori sono arrivati […] L'articolo Modena, il miracolo nella fattoria: salvi gli ...

Lady Gaga omaggia la zia scomparsa con Joanne Trattoria - la prima linea di vini del ristorante di famiGlia : L'era di Joanne è stata certamente quella in cui Lady Gaga si è messa più a nudo, musicalmente e umanamente: con un disco che è sostanzialmente un grande omaggio alle sue radici, alla sua famiglia di immigrati italoamericani e alla zia scomparsa appena diciannovenne per il lupus, la popstar newyorchese ha consegnato al mercato il suo progetto discografico più personale. Il nome di Joanne lo porta anche tatuato su un braccio, così come ...

TV - nominati “Ambassador 2017? Gli Attori Lino Guanciale e Francesca Cavallin : Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito” nomina “Ambassador 2017” gli attori Lino Guanciale e Francesca Cavallin. Il Commissario Cagliostro tornerà a maggio prossimo in tv per la seconda serie del noir RAI “La porta rossa”. Napoli, 11 dicembre 2017 – Ogni fine anno la direzione artistica del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”®, kermesse di cultura [...]