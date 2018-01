Giulia Michelini Non amo parlare di me o di questo lavoro C' è posta per te

Giulia Michelini / Rosy Abate presto in sala con A casa tutti bene di Gabriele Muccino (C'è posta per te) : GIULIA MICHELINI, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:42:00 GMT)

C’è posta per te – Seconda puntata del 20 gennaio 2018 – Ospiti Giulia Michelini e Gerard Butler. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo (esclusa la settimana […] L'articolo C’è posta per te – Seconda puntata del 20 gennaio 2018 – Ospiti Giulia Michelini e Gerard Butler. sembra essere ...

Giulia Michelini e Gerard Butler a C’è Posta Per Te : Domani, sabato 20 gennaio, torna in prima serata su Canale 5 l’appuntamento con C’è Posta Per Te! Maria De Filippi porterà anche questo sabato nelle case degli italiani, sempre con la massima discrezione e delicatezza, le storie emozionanti di amori perduti, di affetti da ritrovare, di legami importanti che hanno difficoltà a ricucirsi. Come sempre due grandi sorprese avranno come ospiti due grandi personaggi: per la prima volta a ...

Giulia Michelini e Gerard Butler alla seconda puntata di C’è Posta Per Te – Foto : Giulia Michelini e Maria De Filippi Si rinnova l’appuntamento con C’è Posta Per Te. Dopo l’ottimo riscontro della prima puntata, con uno share al di sopra del 29%, Maria De Filippi è pronta a nuove riconciliazioni e sorprese. Nella seconda puntata, in onda sabato 20 gennaio in prima serata su Canale 5, attesi due attori molto amati. Il primo viene dalla Gran Bretagna ed è Gerard Butler, protagonista di tantissimi film ...

Rosy Abate - Giancarlo Scheri e Pietro Valsecchi esultano per gli ascolti. Critici tv : vincono l'introspezione psicologica e Giulia Michelini : ASCOLTI TV Ascolti record per l’ultima puntata di Rosy Abate-La serie (voto: 7), che domenica 10 dicembre, con il 20,89% pari a quasi 5,3 milioni di spettatori medi, ha realizzato l’audience più alta del 2017 tra le fiction Mediaset.Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dichiara: "L’ultima puntata ha regalato a Canale 5 numeri record. I telespettatori hanno premiato, per cinque settimane consecutive, un prodotto di qualità dal respiro ...

Rosy Abate La Serie 2 / Anticipazioni - la seconda stagione si farà? Tutti pazzi di Giulia Michelini : Rosy Abate - La Serie 2: la seconda stagione si farà? Il produttore Pietro Valsecchi risponde affermativamente svelando come sia già in fase di scrittura.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 10:12:00 GMT)

