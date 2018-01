Germania | vento a 110 km sull' aereo | l' atterraggio strappa applausi al pilota

La tempesta di vento spazza l'Europa : treni fermi in tutta la Germania . 8 morti : Una tempesta di vento mette in ginocchio l'Europa e semina morte. Salgono le vittime della violenta tempesta tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. È salito a quattro il numero...

Maltempo - il vento forte sferza l’Europa centrale : 5 morti tra Belgio - Olanda e Germania : E’ di cinque morti il bilancio della violenta tempesta che sta spazzando l’Europa centrale , tra Belgio , Olanda , Gran Bretagna e Germania , che ha portato alla sospensione del traffico ferroviario ed alla cancellazione di decine di voli. Tre persone sono morte in Olanda : due uomini entrambi uccisi dagli alberi caduti a causa del vento a Olst e nei pressi del confine con la Germania , a Enschede, mentre un terzo uomo, di 66 anni, è morto in seguito ...

TEMPESTA FRIEDERIKE IN NORD EUROPA/ Video - vento in Olanda e Germania : morti - camion ribaltati e traffico ko : Tempestw FRIEDERIKE in NORD EUROPA: vento in Germania, Olanda, Belgio e Francia. Video e ultime notizie, 6 morti, traffico ko sule autostrade, camion ribaltati, treni e aerei fermi(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:13:00 GMT)