Attentato sventato in. Un uomo di 33 anni è statoe incriminato per aver tentato di preparare un attacco terroristico in nome di ''. Sconosciuto ai servizi di sicurezza,riferiscono fonti giudiziarie, l'uomo è statoa Nimes dai servizi interni, la Direction général de la sécurité intérieure (Dgsi). Nella sua casa sono stati trovati materiali per preparare ordigni esplosivi, ma nessuna indicazione degli obiettivi precisi da colpire.(Di sabato 20 gennaio 2018)