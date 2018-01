Francesco Monte e l' incontro con Cecilia e Ignazio | rabbia prima di partire per l' Isola

Francesco Monte e Bianca Atzei/ Nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba : Francesco Monte e Bianca Atzei, Nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba a poche ore dalla prima puntata del reality show.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 17:36:00 GMT)

Francesco Monte cambia idea su Cecilia e Ignazio e ammette : “Ho fatto degli errori” : Francesco Monte su Dipiù: le nuove dichiarazioni su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Francesco Monte è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez ma, prima di partire per l’Isola dei Famosi, ha finalmente capito che la relazione dell’argentina con Ignazio Moser è più forte e vera che mai. Durante il Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini […] L'articolo Francesco Monte cambia idea su Cecilia e Ignazio e ammette: ...

Isola - Ignazio Moser e la frecciatina a Francesco Monte : 'Mi dovrebbe dire grazie...' : A pochi giorni dalla messa in onda dell'Isola dei Famosi, i concorrenti sono già 'nell'occhio del ciclone'. Ignazio Moser, ex gieffino e attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, avrebbe lanciato ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Francesco Monte si è sentito male? Ecco le ultime indiscrezioni : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.

Isola - Francesco Monte sta male? Ecco lo strano comportamento del naufrago... : Mancano pochi giorni all'inizio dell'Isola dei Famosi e già iniziano a piovere i primi rumors. Tra le indiscrezioni, una riguarderebbe l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte. Come ...

Francesco Monte pronto per L'Isola dei Famosi - ecco qual è la sua paura più grande : Francesco Monte pronto per L'Isola dei Famosi ma la sua paura più grande è... Ci ha marciato un po' ma ora che è ufficialmente un naufrago de L'Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte è pronto a ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e news : Francesco Monte pazzo di Paola Di Benedetto? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.

Isola flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto : Pochi giorni è inizia la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2018, ma pare che Francesco Monte abbia già un flirt con una concorrente del reality. A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini. Francesco Monte avrebbe già puntato una bella naufraga Paola Di Benedetto. Chissà cosa succederà sull’Isola.La Di Beneddetto è una modella. Il suo uccesso arriva con la partecipazione a “Ciao Darwin”, dove veste i panni di Madre ...

Isola dei Famosi - flirt tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Scoppia la passione : Non è iniziata ancora L'Isola dei Famosi 2018 , ma pare che Francesco Monte abbia già un flirt con una concorrente del reality. A lanciare lo scoop è stato Alfonso Signorini. L'ex tronista di Uomini e ...